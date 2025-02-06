Украина получила истребители F-16 от Нидерландов

Ключевые факты

По словам Умерова, эти современные боевые машины уже в Украине и в скором времени приступят к выполнению боевых задач, усиливая оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии.

Он поблагодарил Францию ​​за вклад в безопасность Украины и добавил, что самолеты Mirage 2000 станут новым элементом защиты украинского неба.

«Поддержка Нидерландов – это еще один весомый шаг, приближающий нас к победе и обеспечивающий надежную защиту украинских городов и граждан», – написал глава Минобороны.

Министр добавил, что Украина продолжает работу вместе с партнерами, чтобы современной боевой авиации в стране становилось больше.

Фото: пресс-служба Минобороны

Контекст

F-16 – это функциональный истребитель четвертого поколения. Первый полет совершился еще в 1974 году. Самолет хорошо поддается модернизации, поэтому через 50 лет вышло множество его модификаций.

Новые версии F-16 могут эксплуатироваться до 2060-го, декларирует производитель Lockheed Martin. Это самый распространенный боевой самолет в мире. С момента появления было изготовлено более 4600 единиц, отмечала компания в 2018 году. К началу 2024 года на активной службе находятся 2145 бортов, или 15% от всех боевых самолетов в мире, по оценке Flight Global.

Первые F-16 Украина получила летом 2024 года. Однако первые французские самолеты Mirage 2000 прибыли 6 февраля 2025 года. Истребитель Mirage 2000 был создан еще в 1970-х годах французской компанией Dassault. С тех пор пережил ряд модификаций. В 2024 году президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении передать Украине истребители Mirage 2000. Подробнее о них – читайте здесь.