Україна отримала винищувачі F-16 від Нідерландів

Ключові факти

За словами Умєрова, ці сучасні бойові машини вже в Україні і незабаром приступлять до виконання бойових завдань, посилюючи оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії.

Він висловив вдячність Франції за внесок у безпеку України і додав, що літаки Mirage 2000 стануть новим елементом захисту українського неба.

«Підтримка Нідерландів – це ще один вагомий крок, що наближає нас до перемоги та забезпечує надійний захист українських міст і громадян», – написав очільник Міноборони.

Міністр додав, що Україна продовжує роботу разом із партнерами, щоб сучасної бойової авіації в країні ставало більше.

Фото: пресслужба Міноборони

Контекст

F-16 – це багатофункціональний винищувач четвертого покоління. Перший політ відбувся ще в 1974 році. Літак добре піддається модернізації, тому за 50 років вийшло безліч його модифікацій.

Нові версії F-16 можуть експлуатуватися до 2060-го, декларує виробник Lockheed Martin. Це найпоширеніший бойовий літак у світі. З моменту появи було виготовлено понад 4600 одиниць, зазначала компанія в 2018 році . На початок 2024-го на активній службі перебувають 2145 бортів, або 15% від усіх бойових літаків у світі, за оцінкою Flight Global.

Перші F-16 Україна отримала влітку 2024 року. Водночас перші французькі літаки Mirage 2000 прибули 6 лютого 2025 року. Винищувач Mirage 2000 було створено ще в 1970-х роках французькою компанією Dassault. Відтоді пережив низку модифікацій. У 2024 році президент Франції Емманюель Макрон заявив про намір передати Україні винищувачі Mirage 2000. Детальніше про них – читайте тут.