Европейский производитель Thales Belgium наращивает производство боеголовок с воздушным взрывом для своих 70-мм ракет, уже используемых для борьбы с российскими дронами в Украине, сообщает Business Insider .

Подробности

Thales оснастил 70-мм ракеты новой фугасной боеголовкой FZ123: при взрыве она разбрасывает тысячи стальных шариков по диаметру примерно 25 метров, чтобы поражать одиночные дроны и рои.

В Thales утверждают, что ракетная боеголовка является недорогим средством для уничтожения дронов класса II стандарта НАТО, к которым относятся «шахеды», а также более тяжелых дронов класса III на расстоянии до 3 км с помощью воздушных взрывов.

Это оружие используется в Украине, и спрос Киева превышает возможности производства компании, заявил Томас Колине, директор Thales Belgium по транспортным средствам и тактическим системам.

Thales Belgium планирует изготовить около 3500 таких ракет до конца года и надеется увеличить годовой объем производства до 10 000 единиц к 2026 году. Боеголовка против беспилотников также может быть установлена ​​на неуправляемую версию 70 мм ракеты, которую теперь можно производить в количестве 30 000 штук в год. Если производство будет работать в две смены, то годовая мощность может достигнуть 60 000 штук, хотя для этого поставщики также должны увеличить производство.

Компания отказалась раскрыть стоимость своих 70-мм ракет с боеголовкой FZ123. Но даже самые дорогие ракеты с лазерными системами наведения обычно стоят в пять раз дешевле, чем обычные ракеты. Более дешевые ракеты противовоздушной обороны, такие как AIM-7 Sparrow, стоят примерно $125 000 каждая.

Не все 70 мм ракеты Thales имеют противодроновые боеголовки – компания также выпускает ракеты «воздух-земля» и «земля-земля», некоторые из которых применяют для поражения наземных беспилотников РФ.

Контекст

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время международной выставки вооружений DSEI, состоявшейся в Лондоне с 9 по 12 сентября, провел встречу с делегацией компании Thales, в ходе которой обсудили основные направления работы совместного предприятия, а также возможности расширения направлений сотрудничества по совместным производствам.

Россия регулярно наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, пытаясь усложнить прохождение отопительного сезона.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия снова фокусируется на энергетике, проводя разведку объектов для подготовки массированных ударов, в том числе в тыловых зонах.