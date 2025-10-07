Європейський виробник Thales Belgium нарощує виробництво боєголовок з повітряним вибухом для своїх 70-мм ракет, які вже використовуються для боротьби з російськими дронами в Україні, повідомляє Business Insider .

Деталі

Thales оснастив 70‑мм ракети новою фугасною боєголовкою FZ123: при вибуху вона розкидає тисячі сталевих кульок по діаметру приблизно 25 метрів, щоб уражати поодинокі дрони й рої.

В Thales стверджують, що ракетна боєголовка є недорогим засобом для знищення дронів класу II стандарту НАТО, до яких належить «шахеди», а також більш важких дронів класу III на відстані до 3 км за допомогою повітряних вибухів.

Ця зброя використовується в Україні і попит Києва перевищує можливості виробництва компанії, заявив Томас Коліне, директор Thales Belgium з питань транспортних засобів і тактичних систем.

Thales Belgium планує виготовити приблизно 3500 таких ракет до кінця року і сподівається збільшити річний обсяг виробництва до 10 000 одиниць до 2026 року. Боєголовка проти безпілотників також може бути встановлена на некеровану версію 70-мм ракети, яку тепер можна виробляти в кількості 30 тис штук на рік. Якщо виробництво працюватиме у дві зміни, то річна потужність може досягти 60 тис штук, хоча для цього постачальники також повинні будуть збільшити виробництво.

Компанія відмовилася розкрити вартість своїх 70-мм ракет з боєголовкою FZ123. Але навіть найдорожчі ракети з лазерними системами наведення зазвичай коштують у п’ять разів дешевше, ніж звичайні ракети. Більш дешеві ракети протиповітряної оборони, такі як AIM-7 Sparrow, коштують приблизно $125 000 кожна.

Не всі 70‑мм ракети Thales мають протидронні боєголовки – компанія також випускає ракети «повітря‑земля» та «земля‑земля», деякі з яких застосовують для ураження наземних безпілотників РФ.

Контекст

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час міжнародної виставки озброєнь DSEI, що відбулась у Лондоні з 9 до 12 вересня, провів зустріч з делегацією компанії Thales, під час якої обговорили основні напрямки роботи спільного підприємства, а також можливості розширення напрямків співпраці по спільних виробництвах.

Росія регулярно завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі, намагаючись ускладнити проходження опалювального сезону.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія знову фокусується на енергетиці, проводячи розвідку обʼєктів для підготовки масованих ударів, зокрема в тилових зонах.