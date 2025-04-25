Украина в Варшаве представила проект концессии порта Черноморск, тендер состоится во втором квартале

Делегация Украины на инвестиционной конференции в Варшаве представила проект концессии порта Черноморск – одного из наиболее стратегических морских хабов страны, сообщило Министерство развития общин и территорий 25 апреля. Ранее в правительстве Польши интересовались арендой или покупкой порта в Украине.

Ключевые факты

Украинская сторона представила ключевые аспекты концессионного проекта в Черноморске – потенциал терминала, конкретные условия конкурса и мероприятия со стороны правительства и партнеров по обеспечению прозрачности и инвестиционной привлекательности.

Речь идет о долгосрочной концессии на 40 лет, которая включает два терминала: контейнерный и универсальный, с потенциалом до 760 000 TEU и более 5 млн тонн груза ежегодно.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Андрея Кашубы, сеть морских портов Украины играет решающую роль в национальной экономике, так что концессия контейнерного терминала в порту Черноморск – не просто инфраструктурный проект, а возможность для инвесторов стать частью новой логистической системы Черного моря.

Ожидается, что реализация концессионного проекта в порту Черноморск укрепит позицию Украины в глобальной логистике и будет способствовать экономической интеграции с Европой.

Проект дополняет новый Украинский коридор, что позволяет диверсифицировать грузовые маршруты, повысить надежность торговли и улучшить таможенную эффективность.

Проект был подготовлен с участием Международной финансовой корпорации (IFC) и Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) и уже готовой тендерной документацией, с четкими условиями участия, структурой рисков и гарантиями поддержки со стороны государства.

Тендер среди заинтересованных в концессии состоится во втором квартале 2025 года, подписание контракта с победителем ожидается в четвертом квартале этого года, сообщила пресс-служба Минразвития, пишет «Интерфакс-Украина».

Контекст

В начале апреля заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что Польша заинтересована в аренде или покупке порта в Одессе, чтобы получить доступ к Черному морю и экспортировать свое и европейское зерно.

Процесс подготовки к реализации концессионных проектов в порту Черноморск начался еще до полномасштабного вторжения России. Тендеры планировали объявить в 2022 году, но этого не произошло. Минразвития возобновило процессы в 2023-м. В феврале 2025 года было объявлено о подготовке двух концессионных проектов в этом порту и планах объявить конкурс до конца 2025-го.

Недавно Украина возобновила паромное сообщение с Грузией, впервые с начала полномасштабного вторжения выполнив два рейса из порта Черноморск в грузинский порт Батуми.