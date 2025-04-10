Украина возобновила паромное сообщение с Грузией – УЗ

Украина возобновила паромное сообщение с Грузией, впервые с начала полномасштабного вторжения выполнив два рейса из порта Черноморск в грузинский порт Батуми. Об этом сообщил директор по коммерческой работе и логистике АО «Укрзализныця» Тимофей Мураховский, пишет «Интерфакс-Украина» .

Ключевые факты

«Выполнены два рейса 18 и 26 марта из порта Черноморск в порт Батуми, на следующей неделе планируется третий рейс», – сказал Мураховский на совещании «Восстановление паромного сообщения Украина-Грузия в рамках ТМТМ коридора».

Мураховский объяснил, что первые рейсы в марте были выполнены в режиме информационной тишины.

По его словам, проект реализуется с участием судоходной компании «Укрферри» (Одесса) и дочерней компании АО «Укрзализныця» UZ Cargo Poland (Варшава).

Он призвал бизнес активнее приобщаться к направлению.

Контекст

С начала полномасштабной агрессии России в феврале 2022 морское сообщение между Украиной и Грузией отсутствует.

Судоходная компания «Укрферри» анонсировала возобновление паромного сообщения «Черноморск-Батуми» с июля 2024 года, но этого не произошло. Ожидалось, что на маршруте будет курсировать автомобильно-железнодорожный/пассажирский паром Kaunas, построенный в 1989 году в Германии. Паром Kaunas имеет 250 пассажирских мест в каютах разного класса: люкс, полулюкс, двухместный и трехместный. Время в пути – 60 часов.