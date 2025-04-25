Україна у Варшаві представила проєкт концесії порту Чорноморськ, тендер відбудеться у другому кварталі

Делегація України на інвестиційній конференції у Варшаві представила проєкт концесії порту Чорноморськ – одного з найбільш стратегічних морських хабів країни, повідомило Міністерство розвитку громад та територій 25 квітня. Раніше в уряді Польщі цікавилися орендою або покупкою порту в Україні.

Ключові факти

Українська сторона презентувала ключові аспекти концесійного проєкту в Чорноморську – потенціал термінала, конкретні умови конкурсу та заходи з боку уряду і партнерів для забезпечення прозорості й інвестиційної привабливості.

Йдеться про довгострокову концесію на 40 років, що охоплює два термінали: контейнерний та універсальний, з потенціалом до 760 000 TEU та понад 5 млн тонн вантажу щорічно.

За словами заступника міністра розвитку громад та територій Андрія Кашуби, мережа морських портів України відіграє вирішальну роль у національній економіці, тож концесія контейнерного термінала в порту Чорноморськ – не просто інфраструктурний проєкт, а можливість для інвесторів стати частиною нової логістичної системи Чорного моря.

Очікується, що реалізація концесійного проєкту в порту Чорноморськ зміцнить позицію України в глобальній логістиці та сприятиме економічній інтеграції з Європою.

Проєкт доповнює новостворений Український коридор, що дає змогу диверсифікувати вантажні маршрути, підвищити надійність торгівлі та покращити митну ефективність.

Проєкт був підготовлений за участі Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD) і вже має готову тендерну документацію, з чіткими умовами участі, структурою ризиків та гарантіями підтримки з боку держави.

Тендер серед зацікавлених у концесії відбудеться в другому кварталі 2025 року, підписання контракту з переможцем очікується в четвертому кварталі цього року, повідомила пресслужба Мінрозвитку, пише «Інтерфакс-Україна».

Контекст

На початку квітня заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що Польща зацікавлена в оренді або покупці порту в Одесі, щоб отримати доступ до Чорного моря й експортувати своє та європейське зерно.

Процес підготовки до реалізації концесійних проєктів у порту «Чорноморськ» розпочався ще до повномасштабного вторгнення Росії. Тендери планували оголосити в 2022 році, але цього не сталося. Мінрозвитку поновило процеси в 2023-му. В лютому 2025 року було оголошено про підготовку двох концесійних проєктів у цьому порту і плани оголосити конкурс до кінця 2025-го.

Нещодавно Україна відновила поромне сполучення з Грузією, вперше з початку повномасштабного вторгнення виконавши два рейси з порту Чорноморськ до грузинського порту Батумі.