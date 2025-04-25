Україна у Варшаві представила проєкт концесії порту Чорноморськ, тендер відбудеться у другому кварталі

Делегація України на інвестиційній конференції у Варшаві представила проєкт концесії порту Чорноморськ – одного з найбільш стратегічних морських хабів країни, повідомило Міністерство розвитку громад та територій 25 квітня. Раніше в уряді Польщі цікавилися орендою або покупкою порту в Україні.
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Ключові факти
- Українська сторона презентувала ключові аспекти концесійного проєкту в Чорноморську – потенціал термінала, конкретні умови конкурсу та заходи з боку уряду і партнерів для забезпечення прозорості й інвестиційної привабливості.
- Йдеться про довгострокову концесію на 40 років, що охоплює два термінали: контейнерний та універсальний, з потенціалом до 760 000 TEU та понад 5 млн тонн вантажу щорічно.
- За словами заступника міністра розвитку громад та територій Андрія Кашуби, мережа морських портів України відіграє вирішальну роль у національній економіці, тож концесія контейнерного термінала в порту Чорноморськ – не просто інфраструктурний проєкт, а можливість для інвесторів стати частиною нової логістичної системи Чорного моря.
- Очікується, що реалізація концесійного проєкту в порту Чорноморськ зміцнить позицію України в глобальній логістиці та сприятиме економічній інтеграції з Європою.
- Проєкт доповнює новостворений Український коридор, що дає змогу диверсифікувати вантажні маршрути, підвищити надійність торгівлі та покращити митну ефективність.
- Проєкт був підготовлений за участі Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD) і вже має готову тендерну документацію, з чіткими умовами участі, структурою ризиків та гарантіями підтримки з боку держави.
- Тендер серед зацікавлених у концесії відбудеться в другому кварталі 2025 року, підписання контракту з переможцем очікується в четвертому кварталі цього року, повідомила пресслужба Мінрозвитку, пише «Інтерфакс-Україна».
Контекст
На початку квітня заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що Польща зацікавлена в оренді або покупці порту в Одесі, щоб отримати доступ до Чорного моря й експортувати своє та європейське зерно.
Процес підготовки до реалізації концесійних проєктів у порту «Чорноморськ» розпочався ще до повномасштабного вторгнення Росії. Тендери планували оголосити в 2022 році, але цього не сталося. Мінрозвитку поновило процеси в 2023-му. В лютому 2025 року було оголошено про підготовку двох концесійних проєктів у цьому порту і плани оголосити конкурс до кінця 2025-го.
Нещодавно Україна відновила поромне сполучення з Грузією, вперше з початку повномасштабного вторгнення виконавши два рейси з порту Чорноморськ до грузинського порту Батумі.
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