Бизнес призывает возобновить работу Николаевского порта и обеспечить безопасность Херсонского

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к правительству с предложением возобновить работу Николаевского порта, а также принять дополнительные меры по обеспечению безопасности морской инфраструктуры и беспрепятственного судоходства в Черном море, говорится в заявлении ЕВА 9 апреля. Стабильная работа морских маршрутов критически важна для украинской экономики и международной продовольственной безопасности, отмечает бизнес-сообщество.

Ключевые факты

Бизнес-сообщество предлагает возобновить работу Николаевского порта и обеспечить эвакуацию судов, которые остаются заблокированными с начала полномасштабного вторжения. Кроме того, ЕВА предлагает восстановить безопасность Херсонского порта, чтобы начать его восстановление и интеграцию в экспортные процессы.

Предлагается усилить защиту портовой инфраструктуры, чтобы гарантировать ее стабильную работу даже в условиях повышенных рисков безопасности, а также рассмотреть возможность безопасного разминирования определенных участков акватории Черного моря и сельскохозяйственных земель региона.

Бизнес призвал правительство оптимизировать работу морских экспортных маршрутов, в частности, предоставить судам возможность ожидать в портах Одесского региона, а не только на входе в канал Сулина.

Ожидается, что эти меры помогут укрепить позиции Украины на мировых рынках, уменьшая логистические расходы и страховые риски судовладельцев. Это будет способствовать формированию доступных цен на продовольствие и эффективному экспорту.

Компании-члены Ассоциации хотели бы получить информацию о возможности восстановления привычного режима судоходства, в частности, по рекомендованным маршрутам, действовавшим до начала полномасштабной войны. «Это позволило бы снизить стоимость фрахта и страховых расходов, что напрямую влияет на конкурентоспособность украинских экспортеров», – говорится в заявлении.

Бизнес обеспокоен случаями смены статуса украинских моряков в базах «Резерв+» и «Оберег» после захода судна в порт. В частности, моряков снимают с рейсов, что влечет задержки судов и в целом усложняет операционную деятельность портов и стивидорных компаний. «Поэтому бизнес просит помощи в решении подобных ситуаций, в частности, отменить повторные проверки перед выходом в рейс моряков, которых уже проверяли во время захода в порт», – говорится в сообщении.

Контекст

До большой войны в Николаеве проживало 460 000 человек, в области – 1,1 млн человек. Порты Николаева заблокированы с начала полномасштабной войны. Ранее они генерировали 30-40% экономики региона, говорил Виталий Ким, глава Николаевской ОВД. Через Николаев, например, проходила третья часть украинского экспорта зерна.

До войны крупнейшая компания города, агропредприятие «Нибулон», имела собственный флот из 82 судов, более 76 000 га посевных земель и 6000 сотрудников.

Компания «Нибулон» понесла финансовые потери более чем на $500 млн из-за закрытия Николаевского морского портового узла, остановки судостроения и прекращения судоходства на речных путях Е-40 (Днепр и Южный Буг) после начала полномасштабного вторжения России, сообщил директор по взаимодействию с органами власти Михаил Ризак.

Николаев за время полномасштабного вторжения РФ потерял ориентировочно 90% бизнеса, сообщил в мае 2023-го городской голова Александр Сенкевич. Практически нет производств, многие компании релоцировались. Доходы области в 2022 году составили 1,9 млрд грн, из которых 46,6% – это налог на доходы физических лиц, по данным ОВА.