Путин может избежать экономического удара после остановки транзита газа через Украину – Bloomberg

Несмотря на остановку транзита газа по территории Украины, у России есть альтернатива – наращивание экспорта СПГ и переориентация на новых покупателей, в частности Китай. Благодаря этому экономика страны-агрессора не почувствует удара, а потери не превысят 0,2–0,3% ВВП. Об этом пишет Bloomberg 6 января с ссылкой на расчеты аналитиков.

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Несмотря на попытки отказаться от российского топлива, Европа покупает рекордное количество сжиженного газа из России, преимущественно из Ямальского СПГ, которым управляет Novatek, пишет издание.

Объемы поставок уже превысили те, которые Россия продавала через Украину до 1 января, когда Украина остановила транзит газа через свою территорию.

Поставки в Китай, обходящий Европу как самый большой рынок для российского трубопроводного газа, прогнозируются на рекордные 31 млрд кубометров в 2024 году. Они должны вырасти до 38 млрд кубометров в этом году, поскольку линия «Сила Сибири» достигла полной проектной мощности, пишет Bloomberg.

«Газпром» может продавать больше через TurkStream, прямой газопровод между Россией и Турцией под Черным морем, также помогающий поставлять некоторым европейским клиентам. В 2025 году «Газпром» может продавать 25 млрд кубометров Турции и 15 млрд кубометров Европе через TurkStream, говорят эксперты.

Россия планирует перенаправить некоторое топливо в страны Центральной Азии и будет работать над увеличением мощностей советского трубопровода из России в Узбекистан через Казахстан.

В долгосрочной перспективе Россия стремится втрое увеличить экспорт LNG до 100 млн т к 2035 году, но западные санкции ставят под угрозу эти планы, затрудняя доступ к технологиям и инвестициям.

Контекст

Россия до 1 января поставляла в Европу около 15 млрд кубометров газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС), в частности, в Словакию и Австрию, оставаясь основным поставщиком для этих стран.

До полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Германия являлась крупнейшим импортером российского газа в Европе. Когда Путин прекратил поставки газа по трубопроводам в Германию и другие европейские страны, правительство канцлера Олафа Шольца сразу начало искать альтернативы, построив несколько терминалов СПГ для приема газа по морю.

Несмотря на запрет США и Великобритании на импорт российского СПГ, Европейский союз продолжает его закупку. По данным Kpler, около 20% этого топлива поступает из России. Основными направлениями поставок являются Франция, Испания и Бельгия, где газ поставляется по долгосрочным контрактам, не позволяющим сторонам выйти без общего запрета.

Украина неоднократно призывала ЕС прекратить импорт российского СПГ, отмечая недопустимость таких поставок и необходимость замены их поставок из США и других партнеров.

С 1 января 2025 года украинская ГТС прекратила транзит российского газа, и транспортировка газа через точку входа «Суджа» на восточной границе Украины до точек выхода на западной и южной границах больше не осуществляется.