Путин может избежать экономического удара после остановки транзита газа через Украину – Bloomberg

Несмотря на остановку транзита газа по территории Украины, у России есть альтернатива – наращивание экспорта СПГ и переориентация на новых покупателей, в частности Китай. Благодаря этому экономика страны-агрессора не почувствует удара, а потери не превысят 0,2–0,3% ВВП. Об этом пишет Bloomberg 6 января с ссылкой на расчеты аналитиков.
Подробности
- Несмотря на попытки отказаться от российского топлива, Европа покупает рекордное количество сжиженного газа из России, преимущественно из Ямальского СПГ, которым управляет Novatek, пишет издание.
- Объемы поставок уже превысили те, которые Россия продавала через Украину до 1 января, когда Украина остановила транзит газа через свою территорию.
- Поставки в Китай, обходящий Европу как самый большой рынок для российского трубопроводного газа, прогнозируются на рекордные 31 млрд кубометров в 2024 году. Они должны вырасти до 38 млрд кубометров в этом году, поскольку линия «Сила Сибири» достигла полной проектной мощности, пишет Bloomberg.
- «Газпром» может продавать больше через TurkStream, прямой газопровод между Россией и Турцией под Черным морем, также помогающий поставлять некоторым европейским клиентам. В 2025 году «Газпром» может продавать 25 млрд кубометров Турции и 15 млрд кубометров Европе через TurkStream, говорят эксперты.
- Россия планирует перенаправить некоторое топливо в страны Центральной Азии и будет работать над увеличением мощностей советского трубопровода из России в Узбекистан через Казахстан.
- В долгосрочной перспективе Россия стремится втрое увеличить экспорт LNG до 100 млн т к 2035 году, но западные санкции ставят под угрозу эти планы, затрудняя доступ к технологиям и инвестициям.
Контекст
Россия до 1 января поставляла в Европу около 15 млрд кубометров газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС), в частности, в Словакию и Австрию, оставаясь основным поставщиком для этих стран.
До полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Германия являлась крупнейшим импортером российского газа в Европе. Когда Путин прекратил поставки газа по трубопроводам в Германию и другие европейские страны, правительство канцлера Олафа Шольца сразу начало искать альтернативы, построив несколько терминалов СПГ для приема газа по морю.
Несмотря на запрет США и Великобритании на импорт российского СПГ, Европейский союз продолжает его закупку. По данным Kpler, около 20% этого топлива поступает из России. Основными направлениями поставок являются Франция, Испания и Бельгия, где газ поставляется по долгосрочным контрактам, не позволяющим сторонам выйти без общего запрета.
Украина неоднократно призывала ЕС прекратить импорт российского СПГ, отмечая недопустимость таких поставок и необходимость замены их поставок из США и других партнеров.
С 1 января 2025 года украинская ГТС прекратила транзит российского газа, и транспортировка газа через точку входа «Суджа» на восточной границе Украины до точек выхода на западной и южной границах больше не осуществляется.
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