Україна готова закачувати американський СПГ у свої газові сховища – голова МЗС

Україна бачить потенціал у закупівлі скрапленого газу у США після припинення транзиту російського газу територією країни, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 5 лютого. Він нагадав, що Україна має потужні підземні сховища для зберігання газу.

Ключові факти

За словами Сибіги, коло взаємовигідної співпраці із США не обмежується природними ресурсами.

Він додав, що після припинення транзиту російського газу територією України країна бачить можливості закупівлі LNG-газу у США.

«Україна має надзвичайно потужні підземні газові сховища, і тут теж ми маємо спільні точки для взаємовигідного співробітництва, одночасно посилюючи енергетичну безпеку Європи. Тому що цього газу буде достатньо у разі його закачування в наші сховища для відігравання Україною ролі гаранта енергетичної безпеки в Європі», – сказав він.

Контекст

До вторгнення Росія продавала до Європи близько 155 млрд кубометрів трубопровідного газу на рік. 2024 року країна експортувала до регіону близько 30 млрд кубометрів газу, причому більше половини обсягів йшло через Україну. Постачання російського газу через Україну припинилося 1 січня після закінчення терміну дії транзитного контракту.

СПГ – один із основних видів палива, який ЄС закуповує у Росії після зупинки транзиту природного газу через Україну. За даними Kpler, 20% скрапленого газу, що імпортується до Європи, надходить із Росії. Основними споживачами є Франція, Іспанія та Бельгія, де постачання забезпечується довгостроковими контрактами, вихід з яких неможливий без загальної заборони на рівні ЄС.

Президент США також пригрозив ЄС митами, якщо той не купуватиме більше скрапленого природного газу з Америки, який дорожчий за трубопровідний газ.

Україна неодноразово зверталася до ЄС із закликом припинити імпорт російського СПГ, наголошуючи на необхідності переходу до альтернативних постачань, зокрема з США.