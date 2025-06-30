Україна та ЄС домовилися про оновлення угоди про Поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі . Вона, зокрема, матиме механізм захисту ринку ЄС на випадок, якщо імпорт з України створюватиме труднощі на рівні ЄС чи окремих держав-членів. Про це пише Радіо Свобода з посиланням на власного кореспондента з Брюсселя.

Деталі

Згідно з новими домовленостями, Україна матиме можливість завозити до ЄС більше продукції, ніж до повномасштабного вторгнення, проте менше, ніж у пікові моменти під час дії «торговельного безвізу».

Для чутливих товарів, таких як яйця, цукор і пшениця, квоти збільшено, але вони залишаються нижчими за історичні обсяги імпорту, щоб уникнути дестабілізації європейського ринку.

Менш чутливі продукти отримають помірне розширення доступу, а окремі категорії будуть повністю лібералізовані.

Угода передбачає механізм захисту на випадок, якщо імпорт з України спричинятиме проблеми для ринку ЄС чи окремих країн.

Узгоджено, що до 2028 року Україна поступово гармонізує з європейськими свої стандарти у сфері сільського господарства, зокрема щодо добробуту тварин і використання пестицидів.

У Брюсселі очікують, що Польща, Угорщина та Словаччина скасують односторонні заборони на імпорт окремих українських товарів після презентації остаточних домовленостей.

Контекст

З 2016 року, коли набрала чинності торгова частина Угоди про асоціацію, обсяг торгівлі між Україною та ЄС зріс з €26 до €67 млрд. При цьому імпорт з ЄС до України переважає на €18 млрд.

Переговори про нові торгівельні правила велися на тлі завершення 5 червня так званого «торговельного безвізу» України та ЄС, запровадженого на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

22 травня країни-члени ЄС ухвалили рішення про перехідні заходи для торгівлі з Україною, які діятимуть після 5 червня до завершення переговорів між ЄС та Україною щодо торгівлі. Зокрема, в ЄС погодили, що Україна після 5 червня матиме змогу експортувати продукцію в тих обсягах, які передбачені угодами до повномасштабного вторгнення.