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Україна та ЄС узгодили довгострокову угоду на заміну «торговому безвізу»

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Україна та ЄС домовилися про оновлення угоди про Поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі. Вона, зокрема, матиме механізм захисту ринку ЄС на випадок, якщо імпорт з України створюватиме труднощі на рівні ЄС чи окремих держав-членів. Про це пише Радіо Свобода з посиланням на власного кореспондента з Брюсселя. 

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Деталі

  • Згідно з новими домовленостями, Україна матиме можливість завозити до ЄС більше продукції, ніж до повномасштабного вторгнення, проте менше, ніж у пікові моменти під час дії «торговельного безвізу». 
  • Для чутливих товарів, таких як яйця, цукор і пшениця, квоти збільшено, але вони залишаються нижчими за історичні обсяги імпорту, щоб уникнути дестабілізації європейського ринку. 
  • Менш чутливі продукти отримають помірне розширення доступу, а окремі категорії будуть повністю лібералізовані.
  • Угода передбачає механізм захисту на випадок, якщо імпорт з України спричинятиме проблеми для ринку ЄС чи окремих країн. 
  • Узгоджено, що до 2028 року Україна поступово гармонізує з європейськими свої стандарти у сфері сільського господарства, зокрема щодо добробуту тварин і використання пестицидів.
  • У Брюсселі очікують, що Польща, Угорщина та Словаччина скасують односторонні заборони на імпорт окремих українських товарів після презентації остаточних домовленостей.

Контекст

З 2016 року, коли набрала чинності торгова частина Угоди про асоціацію, обсяг торгівлі між Україною та ЄС зріс з €26 до €67 млрд. При цьому імпорт з ЄС до України переважає на €18 млрд.

Переговори про нові торгівельні правила велися на тлі завершення 5 червня так званого «торговельного безвізу» України та ЄС, запровадженого на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

22 травня країни-члени ЄС ухвалили рішення про перехідні заходи для торгівлі з Україною, які діятимуть після 5 червня до завершення переговорів між ЄС та Україною щодо торгівлі. Зокрема, в ЄС погодили, що Україна після 5 червня матиме змогу експортувати продукцію в тих обсягах, які передбачені угодами до повномасштабного вторгнення.

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