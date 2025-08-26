Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Украина и Грузия договорились запустить новую паромную линию между Белгород-Днестровским и Батуми

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Белгород-Днестровский морской порт заключил меморандум о сотрудничестве с компанией Batumi International Container Terminal LLC (BICT), управляющей контейнерными, паромными и генеральными терминалами в порту Батуми (Грузия). Об этом сообщила руководитель порта Оксана Киктенко 26 августа.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Это уже второй меморандум, подписанный Белгород-Днестровским портом, направленный на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), известного как Средний коридор. Целью документа является привлечение новых грузопотоков через этот маршрут путем расширения возможностей обработки грузов.
  • В рамках сотрудничества планируется создание нового паромного маршрута, соединяющего терминалы портов Украины и Грузии, а также строительство автомобильно-железнодорожного паромного комплекса. Его проектирование осуществляет новый владелец украинского порта с учетом требований ТМТМ.
  • «Наша цель – превратить Белгород-Днестровский порт в ключевой хаб Транскаспийского маршрута с европейской стороны», – подчеркнула Киктенко.

Контекст

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года морское сообщение между Украиной и Грузией было приостановлено.

Судоходная компания «Укрферри» планировала восстановить паромный маршрут «Черноморск–Батуми» с июля 2024 года, однако эти планы не были реализованы.

В апреле стало известно, что Украина возобновила паромное сообщение с Грузией, совершив два рейса из порта Черноморск в порт Батуми 18 и 26 марта. Проект реализуется с участием судоходной компании «Укрферри» (Одесса) и дочерней компании АО «Укрзализныця» – UZ Cargo Poland (Варшава).

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні