Белгород-Днестровский морской порт заключил меморандум о сотрудничестве с компанией Batumi International Container Terminal LLC (BICT), управляющей контейнерными, паромными и генеральными терминалами в порту Батуми (Грузия). Об этом сообщила руководитель порта Оксана Киктенко 26 августа.

Подробности

Это уже второй меморандум, подписанный Белгород-Днестровским портом, направленный на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), известного как Средний коридор. Целью документа является привлечение новых грузопотоков через этот маршрут путем расширения возможностей обработки грузов.

В рамках сотрудничества планируется создание нового паромного маршрута, соединяющего терминалы портов Украины и Грузии, а также строительство автомобильно-железнодорожного паромного комплекса. Его проектирование осуществляет новый владелец украинского порта с учетом требований ТМТМ.

«Наша цель – превратить Белгород-Днестровский порт в ключевой хаб Транскаспийского маршрута с европейской стороны», – подчеркнула Киктенко.

Контекст

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года морское сообщение между Украиной и Грузией было приостановлено.

Судоходная компания «Укрферри» планировала восстановить паромный маршрут «Черноморск–Батуми» с июля 2024 года, однако эти планы не были реализованы.

В апреле стало известно, что Украина возобновила паромное сообщение с Грузией, совершив два рейса из порта Черноморск в порт Батуми 18 и 26 марта. Проект реализуется с участием судоходной компании «Укрферри» (Одесса) и дочерней компании АО «Укрзализныця» – UZ Cargo Poland (Варшава).