Білгород-Дністровський морський порт уклав меморандум про співпрацю з компанією Batumi International Container Terminal LLC (BICT), яка управляє контейнерними, поромними та генеральними терміналами в порту Батумі (Грузія). Про це повідомила керівниця порту Оксана Кіктенко 26 серпня.

Деталі

Це вже другий меморандум, підписаний Білгород-Дністровським портом, спрямований на розвиток Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту (ТМТМ), відомого як Середній коридор. Документ має на меті залучення нових вантажопотоків через цей маршрут шляхом розширення можливостей обробки вантажів.

У рамках співпраці планується створення нового поромного маршруту, який з’єднає термінали портів України та Грузії, а також будівництво автомобільно-залізничного поромного комплексу. Його проєктування здійснює новий власник українського порту з урахуванням вимог ТМТМ.

«Наша мета – перетворити Білгород-Дністровський порт на ключовий хаб Транскаспійського маршруту з європейського боку», – наголосила Кіктенко.

Контекст

З початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року морське сполучення між Україною та Грузією було призупинено.

Судноплавна компанія «Укрферрі» планувала відновити поромний маршрут «Чорноморськ–Батумі» з липня 2024 року, однак ці плани не були реалізовані.

У квітні стало відомо, що Україна відновила поромне сполучення з Грузією, здійснивши два рейси з порту Чорноморськ до порту Батумі 18 та 26 березня. Проєкт реалізується за участі судноплавної компанії «Укрферрі» (Одеса) та дочірньої компанії АТ «Укрзалізниця» – UZ Cargo Poland (Варшава).