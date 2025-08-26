Білгород-Дністровський морський порт уклав меморандум про співпрацю з компанією Batumi International Container Terminal LLC (BICT), яка управляє контейнерними, поромними та генеральними терміналами в порту Батумі (Грузія). Про це повідомила керівниця порту Оксана Кіктенко 26 серпня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Це вже другий меморандум, підписаний Білгород-Дністровським портом, спрямований на розвиток Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту (ТМТМ), відомого як Середній коридор. Документ має на меті залучення нових вантажопотоків через цей маршрут шляхом розширення можливостей обробки вантажів.
- У рамках співпраці планується створення нового поромного маршруту, який з’єднає термінали портів України та Грузії, а також будівництво автомобільно-залізничного поромного комплексу. Його проєктування здійснює новий власник українського порту з урахуванням вимог ТМТМ.
- «Наша мета – перетворити Білгород-Дністровський порт на ключовий хаб Транскаспійського маршруту з європейського боку», – наголосила Кіктенко.
Контекст
З початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року морське сполучення між Україною та Грузією було призупинено.
Судноплавна компанія «Укрферрі» планувала відновити поромний маршрут «Чорноморськ–Батумі» з липня 2024 року, однак ці плани не були реалізовані.
У квітні стало відомо, що Україна відновила поромне сполучення з Грузією, здійснивши два рейси з порту Чорноморськ до порту Батумі 18 та 26 березня. Проєкт реалізується за участі судноплавної компанії «Укрферрі» (Одеса) та дочірньої компанії АТ «Укрзалізниця» – UZ Cargo Poland (Варшава).
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.