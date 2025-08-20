Группа компаний «Эпицентр» совместно с семьей народного депутата Анатолия Урбанского строит зерновой терминал в порту «Южный» (Одесская область) мощностью 5 млн тонн перевалки зерновых в год. Об этом пишет latifundist . Примерная стоимость проекта составляет $160-270 млн.

Подробности

О планах строительства терминала впервые сообщил в ноябре 2024 года СЕО «Эпицентр К» Петр Михайлишин, а в апреле этого года их подтвердила руководитель агронаправления компании Светлана Никитюк.

По информации издания, у проекта есть конкретная основа. В 2025-м кипрская компания ООО «Касабланка Шиппинг Лимитед», учредителем которой является «Эпицентр К», приобрела 32,61% акций ООО «Промтехинновация» (Одесса). Еще 16,48% принадлежат Анатолию Урбанскому, а по 25,46% – Екатерине и Денису Урбанским.

ООО «Промтехинновация» арендует около 32 га земли в акватории порта «Южный» и вблизи автодороги Т1606. Эта территория позволяет построить станцию для выгрузки вагонов и автотранспорта, откуда зерно будет транспортироваться по галерее до силосов и терминала.

Проект, разработанный в 2024 году, предусматривает грузооборот 5 млн тонн в год и силосы вместимостью 250 000 тонн. Для разгрузки вагонов планируется собственная железнодорожная станция на 10 га с пропускной способностью до 3 млн тонн в год, которая будет обрабатывать до пяти поездов (50-70 вагонов) ежесуточно. Станция выгрузки вагонов будет производить 2000 т/час, а для грузовиков – 1000 т/час.

Зерно будет транспортироваться конвейерной галереей протяженностью 1600 м и производительностью 1200 т/ч до силосов – около 50 «банок» на 10 га. В проекте предусмотрен причал длиной 350 м и глубиной 16 м, а также два башенных крана производительностью 1500 т/ч. Оборудование для обработки зерна принадлежит «Промтехинновации».

По данным источников в порту, строительство продвигается успешно, запуск терминала запланирован на 2026-й. Портовики оптимистично оценивают перспективы завершения проекта в срок, хотя сроки окупаемости остаются неопределенными.

Контекст

ООО «Эпицентр К», в которое входит «Эпицентр Агро», основано в 2003 году. Компания управляет сетью торговых центров и с 2016-го развивает агробизнес, обрабатывая более 1,67 млн га земли в шести областях Украины. Группа обладает 20 животноводческими фермами и 15 элеваторами общей емкостью 2 млн тонн. В 2025 году «Эпицентр Агро» начал собственный трейдинг, производя около 1 млн тонн агропродукции.

Анатолий Урбанский – народный депутат, член группы «За будущее» и комитета по финансам. С 2005-го занимается судоремонтным бизнесом, с 2009 года – менеджер и консультант ОАО «Дунайсудоремонт». В 2011-м стал членом наблюдательных советов ПАО «Дунайсудоремонт» и ПАО «Измаильский речной порт». В 2015 году избран депутатом Одесского облсовета.