Команда Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з керівником місії по Україні Гевіном Греєм розпочинає у середу в Києві переговори з українською владою та іншими партнерами. Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано, пише «Інтерфакс-Україна» 3 вересня.

Деталі

За її словами, обговорення стосуватимуться бюджетних планів на 2026 рік, середньострокового прогнозу податково-бюджетної політики, монетарної та валютної політики, а також реформ у фінансовому секторі та інших структурних змін.

Контекст

Голова Національного банку України Андрій Пишний у серпні зазначив, що найближчим часом місія МВФ відвідає Україну, щоб обговорити можливість запровадження нової програми або підготовку до 9-го чи 10-го перегляду чинної програми, запланованих на листопад-грудень 2025 року. Він наголосив, що поточна програма розрахована на завершення війни до 2026 року, а результати переговорів значною мірою залежатимуть від перспектив встановлення тривалого миру.

Пишний також зазначив, що місія оцінить фінансовий розрив та визначить шляхи його покриття.

За підсумками 8-го перегляду програми розширеного фінансування (EFF) у червні, 9-й та 10-й перегляди, які планувалися на серпень та грудень 2025 року, були об’єднані в один 9-й перегляд, перенесений на четвертий квартал 2025 року. Це рішення пояснюється прагненням України узгодити фінансування МВФ із потребами платіжного балансу, враховуючи вищі надходження у третьому кварталі 2025 року, зростання відтоку капіталу наприкінці року та потребу в додатковому часі для реформ.