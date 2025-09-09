Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко офіційно звернулася до Міжнародного валютного фонду з проханням про нову програму співпраці. Про це вона повідомила після зустрічі з головою місії МВФ Гевіном Греєм 9 вересня.

Деталі

«Під час зустрічі я передала Гевіну Грею лист із запитом на нову програму співпраці, яка має підтримати Україну в найближчі роки. Ми домовилися продовжити консультації між нашими командами в наступні місяці, щоб до кінця року отримати схвалення Ради директорів МВФ», – зазначила Свириденко.

Чинна програма МВФ діє до 2027 року, однак, за словами голови Національного банку Андрія Пишного, вона зосереджена переважно на повоєнній відбудові. Оскільки війна триває, проєкт державного бюджету на 2026 рік формується з урахуванням продовження бойових дій.

«Війна далека від завершення, і бюджет 2026 року враховує цю реальність», – наголосила Свириденко. Основними пріоритетами бюджету залишаються фінансування оборонних потреб і соціальних програм, для чого необхідно залучити як внутрішні ресурси, так і додаткову міжнародну підтримку.

Під час зустрічі з представником МВФ Свириденко також обговорила питання залучення інвестицій для розвитку приватного сектору, дерегуляції та відновлення енергетичної інфраструктури.

Контекст

3 вересня до Києва прибула місія МВФ для обговорення бюджету та реформ на 2026 рік. За словами постійної представниці МВФ в Україні Прішили Тофано, перемовини присвячені плануванню бюджету на 2026 рік, середньостроковим прогнозам фіскальної політики, питанням монетарної та валютної політики, а також реформам у фінансовому секторі й іншим структурним змінам.