Украинский стартап Thermopylae, который основал 21-летний инженер Егор Балицкий, привлек $1,6 млн инвестиций на разработку дронов-перехватчиков. Раунд возглавили Naval Ravikant, Founders, Inc., UA1 VC и ряд других венчурных фондов. О привлечении средств учредитель сообщил в своем LinkedIn.

Подробности

Компания фокусируется на системах противодействия дронам-камикадзе и планерным бомбам. Ключевой продукт Thermopylae – складной квадрокоптер-перехватчик, запускаемый из 120-мм минометной трубы и способный поражать цель на скорости до 350 км/ч.

Дрон питается от электродвигателя, оснащен тепловизионной системой наведения, имеет до 20 минут полета и будет стоить менее $10 000 за единицу. В отличие от одноразовых аналогов, в случае промаха его можно найти, восстановить и запустить повторно.

Контекст

Егор Балицкий уехал из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022-м, работал в Европе над проектами в сфере безопасности и криптографии, а затем переехал в США. Thermopylae появился после серии хакатонов и успешных демонстраций прототипов американским военным.