Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Украинско-американский стартап Thermopylae привлек $1,6 млн инвестиций на разработку дронов-перехватчиков

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Украинский стартап Thermopylae, который основал 21-летний инженер Егор Балицкий, привлек $1,6 млн инвестиций на разработку дронов-перехватчиков. Раунд возглавили Naval Ravikant, Founders, Inc., UA1 VC и ряд других венчурных фондов. О привлечении средств учредитель сообщил в своем LinkedIn.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

Подробности

  • Компания фокусируется на системах противодействия дронам-камикадзе и планерным бомбам. Ключевой продукт Thermopylae – складной квадрокоптер-перехватчик, запускаемый из 120-мм минометной трубы и способный поражать цель на скорости до 350 км/ч.
  • Дрон питается от электродвигателя, оснащен тепловизионной системой наведения, имеет до 20 минут полета и будет стоить менее $10 000 за единицу. В отличие от одноразовых аналогов, в случае промаха его можно найти, восстановить и запустить повторно.

Контекст

Егор Балицкий уехал из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022-м, работал в Европе над проектами в сфере безопасности и криптографии, а затем переехал в США. Thermopylae появился после серии хакатонов и успешных демонстраций прототипов американским военным.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні