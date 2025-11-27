В октябре 2025 года компания HD-group начала сотрудничество с израильским фудтех-стартапом Aka Foods, создавшим SaaS-систему с искусственным интеллектом по разработке рецептур продуктов. Об этом соучредитель агроперерабатывающей производственной компании HD-group и агрифуд-компании GFS Group Борис Шестопалов рассказал во время Forbes AI Summit 27 ноября.

Подробности

HD-group уже внедряет ИИ в рутинные процессы – сканирование финансовых документов, автоматические сверки данных с партнерами и клиентами, говорит Шестопалов. Следующая цель – интегрировать ИИ в разработку рецептур. «Создали совместно с израильским стартапом цифровую лабораторию по внедрению новых продуктов и разработке новых вкусов», – сказал он со сцены Forbes AI Summit.

Речь идет о стартапе из Израиля Aka Foods, уточнил в комментарии Forbes Шестопалов. Технологии стартапа тестируются на базе компании группы HD Bakery&Snacks. «Эта компания известна как кондитерская, но мы будем развивать в ней снековое направление», – говорит Шестопалов.

«Технологии Aka Foods базируются на двух лабораториях. Это цифровая лаборатория с агентом искусственного интеллекта и физическая лаборатория, созданная в Запорожье», – говорит он.

В первые полгода сотрудничество будет обходиться компании около $2500 в месяц, добавляет Шестопалов. «Модель монетизации стартапа – продажа решений с помесячной платой за каждого подключенного технолога», – говорит он. – Полномасштабно развернутая для всей компании лаборатория обойдется нам около $15 000 в месяц».

Контекст

ИИ Aka Foods научен создавать рецептуру для новых продуктов, используя исходные данные о региональном сырье, имеющемся оборудовании компании, ее расходах на энергию, объясняет Шестопалов. «Главный вопрос, который она решает, – дает возможность сделать продукт с максимально эффективной ценой», – говорит он.

17 ноября 2025 года стартап Aka Foods, основанный в 2021-м Дэвидом Саком (David Sack), объявил о завершении раунда начального финансирования в размере $17,2 млн. Его возглавили предприниматели по искусственному интеллекту Алекс и Майкл Бронштейны.

При разработке новой рецептуры собственноручно, производителю нужно сделать сотни образцов. По словам Шестопалова, модель сужает круг поиска к нескольким эффективным рецептурам. «По нашим расчетам, лаборатория должна дать нам возможность ускорить процесс создания новых продуктов и вкусов в разы», – говорит Шестопалов.

По словам соучредителя HD-group, сейчас компания только учится использовать новый инструмент. Первый продукт, созданный в сотрудничестве команды компании и ИИ, уже появился на полках украинских супермаркетов. «Это сухие, готовые к употреблению цельнозерновые тосты. Мы доделывали этот продукт уже с помощью ИИ», – говорит Шестопалов.