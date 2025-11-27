Український стартап Thermopylae, який заснував 21-річний інженер Єгор Балицький, залучив $1,6 млн інвестицій на розробку дронів-перехоплювачів. Раунд очолили Naval Ravikant, Founders, Inc., UA1 VC та низка інших венчурних фондів. Про залучення коштів засновник повідомив у своєму LinkedIn.

Деталі

Компанія фокусується на системах протидії дронам-камікадзе та планерним бомбам. Ключовий продукт Thermopylae – складаний квадрокоптер-перехоплювач, який запускається з 120-мм мінометної труби та здатний вражати ціль на швидкості до 350 км/год.

Дрон живиться від електродвигуна, оснащений тепловізійною системою наведення, має до 20 хвилин польоту й коштуватиме менше $10 000 за одиницю. На відміну від одноразових аналогів, у разі промаху його можна знайти, відновити й запустити повторно.

Контекст

Єгор Балицький виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022-му, працював у Європі над проєктами в сфері безпеки та криптографії, а потім перебрався до США. Thermopylae з’явився після серії хакатонів і успішних демонстрацій прототипів американським військовим.