Підписка від 25 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Українсько-американський стартап Thermopylae залучив $1,6 млн інвестицій на розробку дронів-перехоплювачів

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Український стартап Thermopylae, який заснував 21-річний інженер Єгор Балицький, залучив $1,6 млн інвестицій на розробку дронів-перехоплювачів. Раунд очолили Naval Ravikant, Founders, Inc., UA1 VC та низка інших венчурних фондів. Про залучення коштів засновник повідомив у своєму LinkedIn.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

Деталі 

  • Компанія фокусується на системах протидії дронам-камікадзе та планерним бомбам. Ключовий продукт Thermopylae – складаний квадрокоптер-перехоплювач, який запускається з 120-мм мінометної труби та здатний вражати ціль на швидкості до 350 км/год.
  • Дрон живиться від електродвигуна, оснащений тепловізійною системою наведення, має до 20 хвилин польоту й коштуватиме менше $10 000 за одиницю. На відміну від одноразових аналогів, у разі промаху його можна знайти, відновити й запустити повторно.

Контекст 

Єгор Балицький виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022-му, працював у Європі над проєктами в сфері безпеки та криптографії, а потім перебрався до США. Thermopylae з’явився після серії хакатонів і успішних демонстрацій прототипів американським військовим.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні