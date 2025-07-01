Украинский стартап Limitless, основанный Романом Могильным, бывшим CEO Reface, привлек $4 млн инвестиций для развития своей криптовалютной платформы прогнозов, похожей на американскую Polymarket. Об этом пишет Scroll.Media 1 июля.

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Раунд поддержали Coinbase Ventures, 1confirmation, Maelstrom, Collider, Node Capital, Paper Ventures, Public Works и Punk DAO. Оценка компании не раскрывается, но ранее осенью 2024 года Limitless уже получил $3 млн.

Платформа позволяет пользователям делать ставки на разные события, заключая пари друг с другом, что отличает ее от классических букмекерских сервисов. «Limitless позволяет торговать прогнозами, где цена контракта отражает вероятность события – например, 72 цента соответствуют 72% вероятности. В случае правильного прогноза, пользователь получает $1 за контракт», – объясняют в компании.

Пользователям рекомендуют выбирать рынки, на которых они имеют экспертизу. Сейчас платформа сосредоточена на финансовых прогнозах, таких как курсы криптовалют или цены на товары, но также предлагает контракты на спортивные и политические события.

Параллельно с привлечением инвестиций Limitless обновила свое приложение и готовится к будущему TGE (token generation event).

Контекст

В первом квартале 2025 года глобальные венчурные инвестиции достигли $126,3 млрд, что является наивысшим показателем за последние 11 кварталов, согласно отчету KPMG Venture Pulse. Основным фактором роста стало финансирование искусственного интеллекта, в том числе рекордные $40 млрд для OpenAI. В то же время количество сделок уменьшилось до 7551 – самого низкого уровня за последние годы. Инвесторы сохраняют осторожность в отношении большинства секторов, кроме ИИ.

В Украине венчурное финансирование ограничено из-за военных рисков, но нестабильность создает новые возможности. Украинские стартапы способны разрабатывать решения для обороны, кибербезопасности, медицины и логистики. Для этого нужна стратегия развития ИИ, государственная поддержка и сотрудничество с международными партнерами», – подчеркнул Илья Сегеда, руководитель направления консультаций с M&A в KPMG в Украине.