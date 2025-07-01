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Блокчейн-оракул, ИИ-агротех и системы для спутников. 22 наиболее перспективных польских стартапа 2025 года. Рейтинг Forbes Polska

Forbes Польша
Forbes

7 хв читання

Якуб Збонський Пьотр Лазарек стартап Польща Rigby Nirby Solutions /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Основатель Rigby Якуб Збонский и основатель Nirby Solutions Петр Лазарек на первом месте в рейтинге Forbes Polska наиболее перспективных сервисных и Bootstrap-стартапов Польши. Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

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Польша строит будущее не только на заводах, но и в коде, дронах и цифровых сертификатах. Польский рынок стартапов переживает ренессанс. Впервые Forbes Polska отобрал самые эффективные компании в трех категориях: венчурные, bootstrap (самофинансируемые) и сервисные.

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Лучший стартап – какой? Это тот, который быстрее всего растет или генерирует самую высокую выручку и прибыль? Или привлекает наибольшее финансирование? Или является наиболее инновационным, перспективным, влиятельным?

Возможно, на этот вопрос нет четкого ответа. Что не означает, что его не стоит искать. Именно поэтому Forbes Polska впервые представил рейтинг самых эффективных польских стартапов. Из сотен молодых компаний выбрали 22, которые уже меняют рынок, растут в несколько раз в год и претендуют на роль будущих единорогов.

Стартапы с венчурным капиталом

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