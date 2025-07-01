Польша строит будущее не только на заводах, но и в коде, дронах и цифровых сертификатах. Польский рынок стартапов переживает ренессанс. Впервые Forbes Polska отобрал самые эффективные компании в трех категориях: венчурные, bootstrap (самофинансируемые) и сервисные.

Лучший стартап – какой? Это тот, который быстрее всего растет или генерирует самую высокую выручку и прибыль? Или привлекает наибольшее финансирование? Или является наиболее инновационным, перспективным, влиятельным?

Возможно, на этот вопрос нет четкого ответа. Что не означает, что его не стоит искать. Именно поэтому Forbes Polska впервые представил рейтинг самых эффективных польских стартапов. Из сотен молодых компаний выбрали 22, которые уже меняют рынок, растут в несколько раз в год и претендуют на роль будущих единорогов.

Стартапы с венчурным капиталом