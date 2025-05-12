Венчурные инвестиции бьют рекорды благодаря ИИ, динамика – на минимуме. Отчет KPMG Venture Pulse

В первом квартале 2025 года глобальные венчурные инвестиции достигли $126,3 млрд – это самый высокий показатель за последние 11 кварталов, говорится в отчете KPMG Venture Pulse. Основной драйвер – искусственный интеллект, в том числе историческое финансирование в $40 млрд для OpenAI. В то же время количество сделок уменьшилось до 7551 – это самый низкий уровень за последние годы. Инвесторы осторожно подходят к вложениям в большинство секторов, кроме ИИ.