Венчурные инвестиции бьют рекорды благодаря ИИ, динамика – на минимуме. Отчет KPMG Venture Pulse

В первом квартале 2025 года глобальные венчурные инвестиции достигли $126,3 млрд – это самый высокий показатель за последние 11 кварталов, говорится в отчете KPMG Venture Pulse. Основной драйвер – искусственный интеллект, в том числе историческое финансирование в $40 млрд для OpenAI. В то же время количество сделок уменьшилось до 7551 – это самый низкий уровень за последние годы. Инвесторы осторожно подходят к вложениям в большинство секторов, кроме ИИ.
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США – главная точка притяжения
- На долю США пришлось 72% от общего объема – $91,5 млрд. Это самый высокий квартальный результат с 2021 года. Основные суммы направлены в generative AI.
- Кроме OpenAI, большие раунды провели Anthropic ($4,5 млрд) и Infinite Reality ($3 млрд). Но даже в США количество сделок падает – в первом квартале их было всего 3003, что свидетельствует о концентрации капитала вокруг лидеров рынка, говорится в исследовании.
Европа: инвесторы ищут стабильность
- Европейские стартапы привлекли $18 млрд – стабильный уровень, несмотря на минимальное количество сделок за девять лет (1883). Наибольшие инвестиции – в Binance ($2 млрд), Reneo ($624 млн), Isomorphic Labs ($600 млн), британскую Synthesia ($180 млн) и шведскую Neko Health ($260 млн).
- Великобритания показала спад инвестиций по сравнению с концом 2024 года. Самая большая сделка – $410 млн для Verdiva Bio. M&A-активность оживилась: частные инвесторы пользуются улучшением условий финансирования, хотя темпы закрытия сделок остаются медленными.
- В Германии количество сделок низкое, особенно на ранних стадиях. Причина – осторожность после выборов. В то же время Reneo привлекла $624 млн на проекты по декарбонизации недвижимости. Интерес инвесторов сохраняется к AI, deeptech и оборонным решениям.
- Ирландия показала самый сильный квартал за последние годы – благодаря большим сделкам с Tines ($125 млн), Fire1 и Xocean (по $120 млн).
- В Северной Европе объем инвестиций уменьшился, хотя интерес к healthtech и cleantech остается. Ключевые сделки: $260 млн для Neko Health, $153 млн для Elvy (устойчивый энергетический сектор) и $45,8 млн для Hycamite (низкоуглеродистый водород).
- Главные ожидания на европейском рынке – быстрая доходность и доказанная устойчивость бизнес-модели в условиях тарифной и геополитической нестабильности.
Азия: самый слабый квартал за 10 лет
- Венчурные инвестиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе упали до $12,9 млрд – самый плохой результат за десятилетие. Китай, Индия и Япония показывают слабую динамику. Исключение – Сингапур ($1,2 млрд от DayOne). Среди ярких сделок: Neolix Technologies из Китая ($138 млн), австралийская Harrison.ai ($111 млн) и InSilico Medicine из Гонконга ($100 млн).
Что в Украине?
- Несмотря на рекордные глобальные объемы, в Украине венчурное финансирование ограничено из-за высоких рисков полномасштабной войны. Однако именно нестабильность создает уникальное окно возможностей. «Украинские стартапы способны создавать критически важные решения в отраслях обороны, кибербезопасности, медицины и логистики. Для этого нужна стратегия развития ИИ, активное участие государства в стимулировании инвестиций и поддержка международных партнеров», – говорит Илья Сегеда, руководитель направления консультаций по M&A в KPMG в Украине.
Что дальше?
- Ожидается, что во втором квартале 2025 года активность останется сдержанной вне сферы ИИ. Инвесторы опасаются геополитических рисков, торговых барьеров и неопределенности на IPO-рынке. В то же время ИИ, оборонные технологии, индустриальные решения и кибербезопасность остаются в фокусе. Аналитики прогнозируют новую волну M&A: крупные технологические компании ищут способы быстро усилить команды в сфере ИИ, пока оценки еще не выросли.
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