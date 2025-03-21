Украинская сеть косметики ISEI открыла первый магазин на Кипре

Украинская сеть косметики ISEI открыла свой первый магазин в городе Ларнака на Кипре за €130 000. Об этом Forbes Ukraine сообщила пресс-служба ISEI.

Ключевые факты

Первый офлайн-магазин на Кипре открылся в торговом центре Metropolis Mall в Ларнаке 17 марта 2025 года. Площадь магазина – 68 кв. м.

«Ассортимент адаптирован к европейским стандартам и учитывает особенности местного климата», – говорят в пресс-службе ISEI. Кипрские покупатели меньше ориентируются на бюджетные продукты, поэтому в кипрском магазине представлен преимущественно средний и премиальный сегменты, добавляют там.

Одним из главных вызовов было получение локации в ТЦ – на Кипре всего четыре крупных торговых центра, места в которых практически не освобождаются, говорит совладелица ISEI Ануш Товмасян. Когда же у Metropolis Mall появилась возможность зайти, пришлось открыть магазин в сжатые двухмесячные сроки, организовав быстрое производство и доставку мебели из Украины, добавляет она.

В ближайших планах ISEI – открытие магазинов во всех четырех ключевых городах Кипра, каждый из которых имеет свой торговый центр.

Контекст

В конце 2024 года ISEI вышла за границу – открыла первый магазин в Польше. Его площадь – 70 кв. м.

В первый, «тестовый» магазин Ануш Товмасян инвестировала $100 000 и рассчитывает на окупаемость до трех лет. В целом в проект экспансии, предусматривающий также интернет-магазин, Ануш Товмасян инвестировала $200 000.

Выручка ООО «ТД «Магнус Трейд», владеющей украинской торговой маркой ISEI, в 2024 году выросла на 12,4%, до 164,4 млн грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные YouControl. Прибыль компании выросла на 83,6%, до 9 млн грн.