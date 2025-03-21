Українська мережа косметики ISEI відкрила перший магазин на Кіпрі

Українська мережа косметики ISEI відкрила свій перший магазин у місті Ларнака на Кіпрі за €130 000. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба ISEI.

Ключові факти

Перший офлайн-магазин на Кіпрі відкрився у торговому центрі Metropolis Mall у Ларнаці 17 березня 2025 року. Площа магазину – 68 кв. м.

«Асортимент адаптований до європейських стандартів і враховує особливості місцевого клімату», – кажуть у пресслужбі ISEI. Кіпрські покупці менше орієнтуються на бюджетні продукти, тому в кіпрському магазині представлено переважно середній і преміальний сегменти, додають там.

Одним із головних викликів було отримання локації у ТЦ – на Кіпрі всього чотири великі торгові центри, місця в яких практично не звільняються, каже співвласниця ISEI Ануш Товмасян. Коли ж у Metropolis Mall з’явилася можливість зайти, довелось відкрити магазин у стислий двомісячний термін, організувавши швидке виробництво та доставку меблів з України, додає вона.

У найближчих планах ISEI – відкриття магазинів в усіх чотирьох ключових містах Кіпру, кожне з яких має свій торговий центр.

Контекст

Наприкінці 2024 року ISEI вийшла за кордон – відкрила перший магазин у Польщі. Його площа – 70 кв. м.

У перший, «тестовий», магазин Ануш Товмасян інвестувала $100 000 і розраховує на окупність до трьох років. Загалом у проєкт експансії, який передбачає також інтернет-магазин, Ануш Товмасян інвестувала $200 000.

Виторг ТОВ «ТД «Магнус Трейд», яка володіє українською торговою маркою ISEI, у 2024 році зріс на 12,4%, до 164,4 млн грн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, свідчать дані YouControl. Прибуток компанії зріс на 83,6%, до 9 млн грн.