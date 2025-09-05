Украинские ударные беспилотники в ночь на 5 сентября поразили нефтеперерабатывающий завод в Рязани и нефтебазу во временно оккупированном Луганске. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди «Мадяр».

Подробности

Рязанский НПЗ, один из четырех крупнейших НПЗ России, был поражен 14-м полком Сил беспилотных систем вместе с Силами спецопераций, Главным управлением разведки и другими составляющими Сил обороны.

Нефтебазу в Луганске отработали бойцы 14-го полка СБС.

До этого губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион атаковали восемь украинских беспилотников, которые были сбиты системами ПВО и радиоэлектронной борьбы. «Обломки попали на территорию промышленного предприятия, последствия устраняются», – написал Малков в Telegram-канале.

Жители Рязани рассказали Shot, что в два часа ночи они слышали несколько громких взрывов на южной окраине города. После этого в небе появилось зарево от пожара, а к утру стал заметен столб густого черного дыма. По данным Astra, загорелся Рязанский НПЗ.

Контекст

До этого Рязанский НПЗ подвергся атаке украинских дронов 2 августа. Тогда, по данным Reuters, это привело к остановке двух из трех установок первичной переработки нефти. Завод мощностью 13,8 млн тонн в год принадлежит «Роснефти» и является крупнейшим в компании. Предприятие поставляет топливо, в частности в Московский регион.

После весеннего перерыва Украина возобновила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Пик попаданий пришелся на август, когда было атаковано восемь НПЗ. Какие именно заводы были поражены и насколько это ощутимо для России, читайте здесь.

Украинские дроны также остановили нефтепровод «Дружба», по которому транспортируют российскую нефть в страны Центральной Европы.