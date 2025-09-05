Українські ударні безпілотники в ніч на 5 вересня вразили нафтопереробний завод у Рязані й нафтобазу в тимчасово окупованому Луганську. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді «Мадяр».

Деталі

Рязанський НПЗ, один із чотирьох найбільших НПЗ Росії, уразили 14-й полк Сил безпілотних систем разом із Силами спецоперацій, Головним управлінням розвідки й іншими складовими Сил оборони.

Нафтобазу у Луганську відпрацювали бійці 14-го полку СБС.

До цього губернатор Рязанської області Павло Малков повідомив, що регіон атакували вісім українських безпілотників, які були «збиті системами ППО та радіоелектронної боротьби». «Уламки потрапили на територію промислового підприємства, наслідки усуваються», – написав Малков у Telegram-каналі.

Жителі Рязані розповіли Shot, що о другій годині ночі вони чули кілька гучних вибухів на південній околиці міста. Після цього в небі зʼявилося зарево від пожежі, а до ранку був помітний стовп густого чорного диму. За даними Astra, загорівся Рязанський НПЗ.

Контекст

До цього Рязанський НПЗ зазнав атаки українських дронів 2 серпня. Тоді, за даними Reuters, це призвело до зупинки двох із трьох установок первинної переробки нафти. Завод потужністю 13,8 млн тонн на рік належить «Роснафті» і є найбільшим у компанії. Підприємство постачає паливо, зокрема до Московського регіону.

Після весняної перерви Україна відновила атаки на російські нафтопереробні заводи. Пік влучань припав на серпень, коли було атаковано вісім НПЗ. Які саме заводи було уражено та наскільки це відчутно для Росії, читайте тут.

Українські дрони також зупинили нафтопровід «Дружба», через який транспортують російську нафту до країн Центральної Європи.