Инвестиционная компания EFI Group вместе с партнерами приступила к строительству завода «Фиднова Центр» по производству высокопротеиновых кормовых примесей и животных жиров в Черкасской области. Об этом сообщила пресс-служба компании 21 октября. Инвестиции в первый этап проекта составят €14,4 млн, а общие инвестиции планируются более чем в €20 млн.

Подробности

Основным инвестором является EFI Group, сотрудничающая с нидерландскими и датскими производителями технологий и оборудования для перерабатывающей промышленности.

Предприятие будет включать четыре производственные линии, позволяющие перерабатывать более 150 тонн сырья в сутки и производить более 50 тонн готовой продукции: мясокостной, перьевой, кровяной муки и животных жиров.

Производство будет работать по международным стандартам GMP+ и ISCC. Более 80% готовой продукции будут экспортированы в страны ЕС и Азии. Новый объект станет первым в центральной части Украины, который будет перерабатывать сырье внешних поставщиков.

Запуск завода намечен на третий квартал 2026 года. Предприятие создаст более 80 рабочих мест в общине.

Министерство экономики сообщило, что уже предоставило инвестору заключение о целесообразности проекта, а договор между государством и инвестором готовится к подписанию после согласования с центральными органами власти.

Завод Feednova Center станет первым проектом в Украине, который получит компенсацию стоимости построенных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры уже в 2025 году. Общий объем государственной поддержки оценивается в 172,1 млн грн.

Контекст

Feednova Center специализируется на производстве высокопротеиновых кормовых примесей и животных жиров для нужд сельского хозяйства и домашних животных. Компания является инвестиционным проектом EFI Group. Это второй завод под брендом Feednova, предназначенный для переработки отходов животноводства в высокопротеиновые кормовые добавки и животные жиры. Первый завод компании успешно заработал в городе Буск во Львовской области в июне 2024 года.

Первый завод перерабатывает 150 тонн отходов ежедневно, производя протеины, мясокостную муку и животные жиры. В будущем планируется расширение ассортимента, в том числе производство биодизеля.

По данным YouControl, ООО «Фиднова Центр» (г. Киев) было основано в ноябре 2023 года с уставным капиталом 5,5 млн грн. Основателем компании является ООО «Фиднова» (г. Буск, Львовская область), а конечным бенефициаром выступает Игорь Лиски.

ООО «Фиднова» имеет уставный капитал в размере 143,9 млн грн. Его структура собственности такова: 33,01% принадлежит ООО «Эффективные инвестиции» (г. Киев), 25% – EFI Holding GmbH (Вена, Австрия), 10% – Mada Participations BV (Херхюговард, Нидерланды), 10% – Людмиле Пышной, 9,99% – UMG и Владиславу Поповичу, а также 2% – Дмитрию Казавчинскому. Конечным бенефициаром с долей 58,01% является Лиски.

В первой половине 2025 года ООО «Фиднова» увеличило выручку на 30,1%, достигнув 274,2 млн грн, а чистая прибыль выросла на 64,2% – до 68,6 млн грн.