Компания «Опос-Торг», занимающаяся оптовой торговлей мясом и рыбой, инвестировала €5,5 млн, из которых €4 млн – во время войны в строительство нового завода в Волынской области. Об этом сообщила народный депутат Галина Янченко в Facebook.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Подробности
- Предприятие будет производить замороженные мясные полуфабрикаты и сублимированные корма для животных под брендом Cosset.
- Производство будет иметь два направления: полуфабрикаты для людей и лакомство для животных. 60% продукции планируют экспортировать в ЕС, Великобританию, Канаду и страны Скандинавии. Мощности отвечают международным стандартам качества.
- Глава Волынской ОВА Иван Рудницкий отметил, что завод создаст 30 рабочих мест, а в 2026 году уплатит более 15 млн грн налогов. Компания получила грант на 8 млн грн в сфере пищевой переработки и воспользовалась программой «5-7-9%» для пополнения оборотных средств.
Контекст
Основанная в 2000 году в Луцке, «Опос-Торг» в 2024 году имела выручку 680,67 млн грн, чистую прибыль – 7,78 млн грн, активы – 96,61 млн грн и долги на 59,88 млн грн. На предприятии работают 19 человек, уставный капитал – 205 000 грн.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.