Інвестиційна компанія EFI Group разом з партнерами розпочала будівництво заводу «Фіднова Центр» із виробництва високопротеїнових кормових домішок і тваринних жирів у Черкаській області. Про це повідомила пресслужба компанії 21 жовтня. Інвестиції у перший етап проєкту складуть €14,4 млн євро, а загальні інвестиції плануються у понад €20 млн.

Деталі

Основним інвестором є EFI Group, яка співпрацює з нідерландськими та данськими виробниками технологій і обладнання для переробної промисловості.

Підприємство включатиме чотири виробничі лінії, що дозволять переробляти понад 150 тонн сировини на добу та виробляти понад 50 тонн готової продукції: м’ясо-кісткового, пір’яного, кров’яного борошна та тваринних жирів.

Виробництво працюватиме за міжнародними стандартами GMP+ та ISCC. Понад 80% готової продукції експортуватимуть до країн ЄС та Азії. Зазначається, що новий об’єкт стане першим у центральній частині України, що перероблятиме сировину зовнішніх постачальників.

Запуск заводу заплановано на третій квартал 2026 року. Підприємство створить понад 80 робочих місць у громаді.

Міністерство економіки повідомило, що вже надало інвестору висновок про доцільність проєкту, а договір між державою та інвестором готується до підписання після узгодження з центральними органами влади.

Завод Feednova Center стане першим проєктом в Україні, який отримає компенсацію вартості збудованих об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури вже у 2025 році. Загальний обсяг державної підтримки оцінюється у 172,1 млн грн.

Контекст

Feednova Center – спеціалізується на виробництві високопротеїнових кормових домішок і тваринних жирів для потреб сільського господарства та домашніх тварин. Компанія є інвестиційним проєктом EFI Group. Це другий завод під брендом Feednova, призначений для переробки відходів тваринництва на високопротеїнові кормові добавки та тваринні жири. Перший завод компанії успішно запрацював у місті Буськ Львівської області в червні 2024 року.

Наразі перший завод переробляє 150 тонн відходів щодня, виробляючи протеїни, м’ясо-кісткове борошно та тваринні жири. У майбутньому планується розширення асортименту, зокрема виробництво біодизеля.

За даними YouControl, ТОВ «Фіднова Центр» (м. Київ) було засновано в листопаді 2023 року зі статутним капіталом 5,5 млн грн. Засновником компанії є ТОВ «Фіднова» (м. Буськ, Львівська область), а кінцевим бенефіціаром виступає Ігор Ліскі.

ТОВ «Фіднова» має статутний капітал у розмірі 143,9 млн грн. Його структура власності така: 33,01% належить ТОВ «Ефективні інвестиції» (м. Київ), 25% – EFI Holding GmbH (Відень, Австрія), 10% – Mada Participations B.V. (Херхюговард, Нідерланди), 10% – Людмилі Пишній, 9,99% – UMG Holding Limited (Rsgh), по 5% – Юрію Меженському та Владиславу Поповичу, а також 2% – Дмитру Казавчинському. Кінцевим бенефіціаром із часткою 58,01% є Ліскі.

У першій половині 2025 року ТОВ «Фіднова» збільшило виторг на 30,1%, досягнувши 274,2 млн грн, а чистий прибуток зріс на 64,2% – до 68,6 млн грн.