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NovaSklo Игоря Лиски нашла поставщиков оборудования для первого в Украине завода листового стекла

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes
Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

На фото слева направо: Филипп Циппе (Zippe), Штефан Майндел (Horn Glass), Игорь Лиски (NovaSklo, EFI Group), Альберто Мазоеро (Bottero) /предоставлено пресс-службой

На фото слева направо: Филипп Циппе (Zippe), Штефан Майндел (Horn Glass), Игорь Лиски (NovaSklo, EFI Group), Альберто Мазоеро (Bottero) Фото предоставлено пресс-службой

Компания EFI Group Игоря Лиски заключила соглашение с европейскими поставщиками оборудования для строительства завода по производству флоат-стекла NovaSklo в Киевской области, запуск которого планируется к 2028 году с инвестициями более €240 млн. Об этом Forbes Ukraine сообщила пресс-служба компании 10 июля.

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Подробности

  • Украинский проект по производству флоат-стекла NovaSklo Игоря Лиски заключил договоры с европейскими компаниями Horn Glass Industries AG (Германия), Zippe Industrieanlagen GmbH (Германия) и Bottero S.p.A. (Италия) на Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 года в Риме.
  • Договоры предусматривают сотрудничество в инжиниринге, проектном сопровождении и подготовке производства оборудования для завода.
  • Согласно договоренностям, Horn Glass Industries, Bottero и Zippe предоставят NovaSklo инженерные и проектные услуги, включая техническое проектирование и конфигурацию оборудования при строительстве стекольного завода.
  • EFI Group также договорилась о техническом партнерстве с одним из трех крупнейших мировых производителей флоат-стекла, сделка ожидается в ближайшее время, уточнила СЕО компании Ольга Батова.
  • Земельный участок для завода уже оформлен, сообщила пресс-служба NovaSklo. Группа подписала договор с генеральным проектировщиком. Отдельные коммерческие соглашения определят условия поставки оборудования и технологий.

Контекст

С 2014 года Украина не имеет собственного производства листового стекла.

Планируемый завод NovaSklo будет обладать мощностью 24,8 млн кв. м стекла в год, будет использовать свое месторождение кварцевого песка и сократит зависимость Украины от импорта листового стекла.

С учетом масштабов разрушений и потребностей в восстановлении, спрос на оконное стекло в Украине будет расти, что побуждает предпринимателей открывать новые производства. В ближайшие три года в Украине может появиться по меньшей мере три стекольных завода. Как они будут конкурировать с дешевым импортом из Беларуси и Турции, читайте в статье Forbes.

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