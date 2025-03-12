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Украинские ценные бумаги растут после переговоров в Джидде

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Курсы украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) в среду выросли после положительных новостей об украино-американских переговорах в Джидде. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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  • По состоянию на 10:20 по Киеву акции Milkiland прибавили 9,52%, «Агротон» – 7,27%, ИМК – 5,68%, KSG-Agro – 10,07%, «Астарта» – 3,89%, Coal Energy – 8,44%. Не входящие в индекс акции «Кернела» поднялись на 7,47% после падения на 8,06% накануне.
  • На Лондонской бирже акции Ferrexpo выросли на 7,09%, в то время как МХП потерял 0,97%. Еврооблигации Украины на Франкфуртской бирже подорожали на 0,6–1,9%: бонды-2029 стоят 68,13%, бонды-2036 – 55,43%. ВВП-варранты выросли на 0,78%, до 77,75%.

Контекст

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. Приехавший в понедельник госсекретарь США Марко Рубио отметил, что переговоры должны определить границы уступок Украины, пока позиция России неизвестна.

На этой неделе спецпосланник Трампа Стив Виткофф отправится в Москву для встречи с Путиным, это его вторая поездка. По итогам Джидды Украина согласилась на 30-дневное перемирие при условии взаимности от России.

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