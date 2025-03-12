Українські цінні папери зростають після переговорів у Джидді 

Курси українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) у середу зросли після позитивних новин про українсько-американські переговори в Джидді. Про це пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

Станом на 10:20 за Києвом акції Milkiland додали 9,52%, «Агротон» – 7,27%, «ІМК» – 5,68%, KSG-Agro – 10,07%, «Астарта» – 3,89%, Coal Energy – 8,44%. Акції «Кернелу», що не входять до індексу, піднялися на 7,47% після падіння на 8,06% напередодні.

На Лондонській біржі акції Ferrexpo зросли на 7,09%, тоді як МХП втратив 0,97%. Єврооблігації України на Франкфуртській біржі подорожчали на 0,6–1,9%: бонди-2029 коштують 68,13%, бонди-2036 – 55,43%. ВВП-варанти зросли на 0,78%, до 77,75%.

Контекст

11 березня в Джидді (Саудівська Аравія) відбулися перемови між українською та американською делегаціями. Держсекретар США Марко Рубіо, який приїхав у понеділок, зазначив, що переговори мають визначити межі поступок України, доки позиція Росії невідома.

Цього тижня спецпосланець Трампа Стів Віткофф вирушить до Москви для зустрічі з Путіним, це його друга поїздка. За підсумками Джидди Україна погодилась на 30-денне перемир’я за умови взаємності від Росії.