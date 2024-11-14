Украинский разработчик автономной навигации для БПЛА привлек $1,7 млн

Украинский стартап Bavovna.AI – разработчик системы автономной навигации для БПЛА – закрыл late-seed раунд на $1,7 млн. В целом базирующаяся в США компания привлекла $2,7 млн и успешно завершила этап seed-финансирования, говорится в пресс-релизе Bavovna.AI.

Подробности

Главный инвестор – Presto Tech Horizons. К финансированию также присоединились Network VC, Allied VC и ряд частных инвесторов.

Presto Tech Horizons имеет опыт инвестиций в deep-tech и технологии двойного назначения. Компания предоставляет Bavovna.AI не только финансы, но и доступ к широкой сети клиентов и партнеров как в коммерческой, так и оборонной сферах, говорится в пресс-релизе.

На привлеченные инвестиции Bavovna.AI планирует масштабировать производство в Северной Америке и странах Европы, Ближнего Востока, Африки и улучшить линейки продуктов, исследовать новые направления развития как в оборонном, так и коммерческом секторах.

Контекст

Технологии двойного назначения Bavovna на основе ИИ позволяют безопасно и точно работать в условиях отсутствия GPS и угрозы радиоэлектронной борьбы без карт и связи с самим БПЛА. Продукты Bavovna помогают преодолевать критические проблемы, с которыми сталкиваются военные и коммерческие операторы БПЛА в воздушном, наземном и подводном пространстве.

Bavovna первым из украинских стартапов попал в американскую военную программу Air Force Labs Masschallenge, которая работает с miltech-проектами и финансируется правительством США.