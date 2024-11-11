В этом году на фронт уже поставлено 1 млн дронов, большинство из них – украинского производства – Федоров

В 2024 году на фронт уже поставлено 1 млн дронов, 96% из них – украинские, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Дроны ежедневно наносят удары по технике и пехоте и поражают стратегические объекты в тылу врага.

Ключевые факты

Участники оборонного кластера Brave1 создали уже 3086 разработок – это дроны, РЭБ, роботы, технологии на основе искусственного интеллекта, средства связи и другие разработки.

Около половины этих разработок уже прошли военную экспертизу, более 220 изобретений отвечают стандартам НАТО.

Параллельно участники Brave1 создают инновационные разработки по десяткам других направлений. Украинские технологии вдохновляют весь мир, от международных инвесторов привлекли уже $25 млн инвестиций, а к концу года цифра может достичь $50 млн, сообщил Федоров.

Контекст

В 2024-м Украина сможет произвести 1 млн дронов или даже больше, заявлял вице-премьер Михаил Федоров. Комментируя заявление президента Владимира Зеленского, который объявил план на производство Украиной 1 млн дронов для ВСУ, Федоров отметил, что эта цифра является «достаточно реалистичной».

Кроме миллиона FPV-дронов, Украина способна произвести в 2024-м более 10 000 ударных дронов средней дальности и более 1000 дронов с дальностью свыше 1000 км, сообщил глава Минстратегпрома Александр Камышин в декабре 2023 года.

На третьем году полномасштабного вторжения Украине удалось создать собственный аналог популярного среди военных китайского квадрокоптера DJI Mavic. Отечественный дрон назвали «Шмавиком». Преимущество – он более устойчив к повреждениям и РЭБ по сравнению с китайским дроном. «Ключевым было создать не «свадебный» дрон, а именно военный», – говорит Forbes его разработчик.

Какие особенности украинского квадрокоптера, сколько стоит и когда его будут поставлять на фронт – читайте в материале Знакомьтесь – «Шмавик». Forbes узнал, что Украина запускает серийное производство аналога DJI Mavic.