В этом году на фронт уже поставлено 1 млн дронов, большинство из них – украинского производства – Федоров

В 2024 году на фронт уже поставлено 1 млн дронов, 96% из них – украинские, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Дроны ежедневно наносят удары по технике и пехоте и поражают стратегические объекты в тылу врага.
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Ключевые факты
- Участники оборонного кластера Brave1 создали уже 3086 разработок – это дроны, РЭБ, роботы, технологии на основе искусственного интеллекта, средства связи и другие разработки.
- Около половины этих разработок уже прошли военную экспертизу, более 220 изобретений отвечают стандартам НАТО.
- Параллельно участники Brave1 создают инновационные разработки по десяткам других направлений. Украинские технологии вдохновляют весь мир, от международных инвесторов привлекли уже $25 млн инвестиций, а к концу года цифра может достичь $50 млн, сообщил Федоров.
Контекст
В 2024-м Украина сможет произвести 1 млн дронов или даже больше, заявлял вице-премьер Михаил Федоров. Комментируя заявление президента Владимира Зеленского, который объявил план на производство Украиной 1 млн дронов для ВСУ, Федоров отметил, что эта цифра является «достаточно реалистичной».
Кроме миллиона FPV-дронов, Украина способна произвести в 2024-м более 10 000 ударных дронов средней дальности и более 1000 дронов с дальностью свыше 1000 км, сообщил глава Минстратегпрома Александр Камышин в декабре 2023 года.
На третьем году полномасштабного вторжения Украине удалось создать собственный аналог популярного среди военных китайского квадрокоптера DJI Mavic. Отечественный дрон назвали «Шмавиком». Преимущество – он более устойчив к повреждениям и РЭБ по сравнению с китайским дроном. «Ключевым было создать не «свадебный» дрон, а именно военный», – говорит Forbes его разработчик.
Какие особенности украинского квадрокоптера, сколько стоит и когда его будут поставлять на фронт – читайте в материале Знакомьтесь – «Шмавик». Forbes узнал, что Украина запускает серийное производство аналога DJI Mavic.
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