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«Шаг к прозрачности». Закупку всех FPV-дронов в 2025 году могут перевести на закрытый модуль Prozorro. Как это меняет правила игры для производителей

Таиса Мельник /из личного архива
Таиса Мельник
Forbes

3 хв читання

закупка дронів на Prozorro /Getty Images

Закупку всех FPV-дронов в 2025 году могут перевести на закрытый модуль Prozorro Фото Getty Images

Министерство цифровой трансформации хочет закупать FPV-дроны на Prozorro. С июля эксперимент провели на производителях дронов с донаведением. Результат – цена беспилотника снизилась на 30%. Что изменится для производителей?

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С начала 2025 года закупки FPV-дронов будут проходить на закрытом модуле платформы публичных закупок Prozorro. Об этом Forbes сообщили топ-менеджеры трех компаний, осведомленные о грядущих изменениях. Они общались анонимно, поскольку не уполномочены давать публичные комментарии.

В Минцифры не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. «В планах – до конца 2025 года осуществлять 50% всех закупок, в том числе и FPV, через Prozorro», – говорится в ответе министерства.

Закупкой дронов для ВСУ занимается в основном Госспецсвязи по представлению Минобороны. С февраля 2024 года через Prozorro закупаются иностранные дроны для разведки Mavic, Autel и Matrice.

Чего ждать производителям FPV-дронов?

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