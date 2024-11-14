Український розробник автономної навігації для БПЛА залучив $1,7 млн

Український стартап Bavovna.AI – розробник системи автономної навігації для БПЛА – закрив late-seed раунд на $1,7 млн. Загалом компанія, що зараз базується у США, залучила $2,7 млн та успішно завершила етап seed-фінансування, йдеться в пресрелізі Bavovna.AI.

Деталі

Головний інвестор – Presto Tech Horizons. До фінансування також долучилися Network VC, Allied VC і низка приватних інвесторів.

Presto Tech Horizons має досвід інвестицій у deep-tech і технології подвійного призначення. Компанія надає Bavovna.AI не лише фінанси, але й доступ до широкої мережі клієнтів і партнерів як у комерційній, так і в оборонній сферах, ідеться в пресрелізі.

На залучені інвестиції Bavovna.AI планує масштабувати виробництво в Північній Америці та країнах Європи, Близького Сходу, Африки та покращити лінійки продуктів, дослідити нові напрямки розвитку як в оборонному, так і в комерційному секторах.

Контекст

Технології подвійного призначення Bavovna на основі ШІ дають змогу безпечно й точно працювати в умовах відсутності GPS і загрози радіоелектронної боротьби (РЕБ) без карт і звʼязку з самим БПЛА. Продукти Bavovna допомагають долати критичні проблеми, з якими стикаються військові та комерційні оператори БПЛА в повітряному, наземному та підводному просторі.

Bavovna першим з українських стартапів потрапив до американської військової програми Air Force Labs Masschallenge, яка працює з miltech-проєктами та фінансується урядом США.