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Український розробник автономної навігації для БПЛА залучив $1,7 млн

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Український стартап Bavovna.AI – розробник системи автономної навігації для БПЛА – закрив late-seed раунд на $1,7 млн. Загалом компанія, що зараз базується у США, залучила $2,7 млн та успішно завершила етап seed-фінансування, йдеться в пресрелізі Bavovna.AI.

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Деталі

  • Головний інвестор – Presto Tech Horizons. До фінансування також долучилися Network VC, Allied VC і низка приватних інвесторів.
  • Presto Tech Horizons має досвід інвестицій у deep-tech і технології подвійного призначення. Компанія надає Bavovna.AI не лише фінанси, але й доступ до широкої мережі клієнтів і партнерів як у комерційній, так і в оборонній сферах, ідеться в пресрелізі.
  • На залучені інвестиції Bavovna.AI планує масштабувати виробництво в Північній Америці та країнах Європи, Близького Сходу, Африки та покращити лінійки продуктів, дослідити нові напрямки розвитку як в оборонному, так і в комерційному секторах.

Контекст

Технології подвійного призначення Bavovna на основі ШІ дають змогу безпечно й точно працювати в умовах відсутності GPS і загрози радіоелектронної боротьби (РЕБ) без карт і звʼязку з самим БПЛА. Продукти Bavovna допомагають долати критичні проблеми, з якими стикаються військові та комерційні оператори БПЛА в повітряному, наземному та підводному просторі. 

Bavovna першим з українських стартапів потрапив до американської військової програми Air Force Labs Masschallenge, яка працює з miltech-проєктами та фінансується урядом США.

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