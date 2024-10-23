Украинский стартап Elai.io, создающий ИИ-аватары, поглотил американский конкурент Panopto

Украинский стартап Elai.io, создающий ИИ-аватары, приобрела конкурирующая компания Panopto. Объявление о соглашении обе компании обнародовали на своих официальных ресурсах. Его детали не разглашаются.
Ключевые факты
- Elai.io – основанный в 2021 году стартап Виталия Романченко, Александра Успенского и Алексея Пшеничного – объявил о поглощении.
- Покупатель – американская ИИ-компания Panopto с $50,9 млн инвестиций.
- CEO и соучредитель Романченко отказался назвать сумму сделки.
Контекст
За время существования Elai.io, превращающего текст в видеоконтент, озвученный ИИ-аватаром, привлек $420 000 инвестиций. Среди ключевых инвесторов – украинский фонд SID Venture Partners и эстонский Startup Wise Guys.
Сервис работает более чем на 75 языках. Подписка – от $23 в месяц за стандартную версию и $3500–5000 в год для бизнес-клиентов типа IT-компаний Ciklum или Sigma Software. Они чаще всего используют Elai.io для начитывания лекций во внутренних учебных программах.
В 2023 году Elai.io стремительно рос: бизнес-клиентов увеличилось втрое – до 1000. Годовая выручка увеличилась в десять раз, почти до $1 млн. За 10 месяцев 2024-го компания удвоила количество корпоративных пользователей.
Panopto, конкурент Elai.io, основан в 2007 году со штаб-квартирой в Сиэтле и достаточно схожим продуктом. Компания разрабатывает образовательную видеоплатформу, контент для которой создается с помощью генеративного искусственного интеллекта. В последние годы стартап масштабируется за счет поглощений комплиментарных компаний. В 2022-м Panopto настойчиво пыталась поглотить израильского конкурента Katura, предлагая за него до $383 млн, однако сделка так и не была заключена. Годом ранее компания приобрела другого американского игрока Ensemble Video.
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