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Український стартап Elai.io, що створює ШІ-аватари, поглинув американський конкурент Panopto

Валентина Дудко /Анна Наконечна
Валентина Дудко
Forbes

1 хв читання

Український стартап Elai.io, який створює ШІ-аватари, придбала конкуруюча компанія Panopto. Оголошення про угоду обидві компанії оприлюднили на своїх офіційних ресурсах. Її деталі не розголошуються.

Ключові факти

  • Elai.io – заснований у 2021 році стартап Віталія Романченка, Олександра Успенського та Олексія Пшеничного – оголосив про поглинання.
  • Покупець – американська ШІ-компанія Panopto з $50,9 млн інвестицій.
  • CEO й співзасновник Романченко відмовився назвати суму угоди.

Контекст

За час існування Elai.io, що перетворює текст на відеоконтент, який озвучується ШІ-аватаром, залучив $420 000 інвестицій. Серед ключових інвесторів – українский фонд SID Venture Partners та естонський Startup Wise Guys.

Сервіс працює більш як із 75 мовами. Передплата – від $23 на місяць за стандартну версію і $3500–5000 на рік для бізнес-клієнтів на кшталт IT-компаній Ciklum чи Sigma Software. Вони найчастіше користуються Elai.io для начитування лекцій у внутрішніх навчальних програмах.

У 2023 році Elai.io стрімко зростав: бізнес-клієнтів побільшало утричі – до 1000. Річний виторг збільшився вдесятеро, майже до $1 млн. За 10 місяців 2024-го компанія подвоїла кількість корпоративних користувачів.

Panopto, конкурент Elai.io, заснований у 2007 році зі штаб-квартирою у Сіетлі й досить схожим продуктом. Компанія розробляє освітню відеоплатформу, контент для якої створюється за допомогою генеративного штучного інтелекту. Останні роки стартап масштабується за рахунок поглинань компліментарних компаній. У 2022-му Panopto наполегливо намагалася поглинути ізраїльського конкурента Katura, пропонуючи за нього до $383 млн, проте угода так і не була укладена. Роком раніше компанія придбала іншого американського гравця Ensemble Video.

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