Украинский веб-разработчик IDAP Group, среди клиентов которого Coca-Cola и Mitsubishi, стал частью международной ІТ-компании

Украинского разработчика веб- и мобильных приложений IDAP Group приобрела международная ІТ-компания Globaldev Group. Об этом Forbes Ukraine сообщила пресс-служба Mergewave Capital, представлявшая интересы Globaldev Group во время сделки. Среди клиентов IDAP такие компании, как Coca-Cola, Red Bull, Mitsubishi и Turk Telecom.

Подробности

Globaldev Group рассчитывает, что благодаря команде IDAP компания усилит позиции на рынке мобильной разработки, дополняя ключевые направления веб-разработки, обработки данных и искусственного интеллекта, отметил генеральный директор Globaldev Group Дрор Хаар.

Это приобретение стало третьей инвестицией Globaldev Group с начала российского вторжения в Украину.

«Соглашение стало важным шагом для обеих компаний. Оценка IDAP базировалась на среднерыночном мультипликаторе EBITDA. Структура соглашения предусматривает постепенную интеграцию IDAP в Globaldev Group с полным выкупом в течение года», – сообщил инвестиционный директор Mergewave Capital Артем Миргородский в комментарии Forbes.

По его словам, сделка была закрыта рекордно быстро – за три месяца, включая due diligence .

. Рынок слияний и поглощений в сфере аутсорсинга программного обеспечения оживляется, и вскоре могут появиться новые соглашения, отметил Владимир Пироженко, управляющий партнер AVentures Capital, выступивший в качестве советника на стороне IDAP Group.

Контекст

Украинская компания IDAP Group, основанная в 2013 году, имеет офисы в Кривом Роге и Киеве. Она специализируется на разработке мобильных и веб-приложений для таких сфер, как здравоохранение, финтех, логистика и медиа, обладая значительным опытом и клиентским портфолио. В компании работают около 100 сотрудников, она активно развивает iOS-направление.

Globaldev Group, созданная в 2009 году, предоставляет услуги по разработке программного обеспечения, включая инженерию, дизайн, создание кастомных решений, реинжиниринг, поддержку и обновление. В команде более 450 специалистов.

С 2021 года в состав Globaldev Group вошли четыре украинские компании – Х1 Group, Skywell, Steelkiwi и Worknest. С 2022 года у компании есть технологические хабы в Украине (Харьков, Киев, Винница, Одесса и дистанционный формат), а также в Португалии и Польше.