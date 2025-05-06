Український веброзробник IDAP Group, серед клієнтів якого Coca-Cola та Mitsubishi, став частиною міжнародної ІТ-компанії

Українського розробника веб- і мобільних додатків IDAP Group придбала міжнародна ІТ-компанія Globaldev Group. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба Mergewave Capital, що представляла інтереси Globaldev Group під час угоди. Серед клієнтів IDAP такі компанії, як Coca-Cola, Red Bull, Mitsubishi та Turk Telecom.
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Деталі
- Globaldev Group розраховує, що завдяки команді IDAP компанія посилить позиції на ринку мобільної розробки, доповнюючи ключові напрями веброзробки, обробки даних та штучного інтелекту, зазначив генеральний директор Globaldev Group Дрор Хаар.
- Це придбання, що стало третьою інвестицією Globaldev Group від початку російського вторгнення в Україну.
- «Угода стала важливим кроком для обох компаній. Оцінка IDAP базувалася на середньоринковому мультиплікаторі EBITDA. Структура угоди передбачає поступову інтеграцію IDAP до Globaldev Group із повним викупом протягом року», – повідомив інвестиційний директор Mergewave Capital Артем Миргородський у коментарі Forbes.
- За його словами, угода була закрита рекордно швидко – за три місяці, включно з due diligence.
- Ринок злиттів і поглинань у сфері аутсорсингу програмного забезпечення пожвавлюється, і незабаром можуть з’явитися нові угоди, зазначив Володимир Пироженко, керівний партнер AVentures Capital, що виступили як радник на стороні IDAP Group.
Контекст
Українська компанія IDAP Group, заснована у 2013 році, має офіси в Кривому Розі та Києві. Вона спеціалізується на розробці мобільних і вебдодатків для таких сфер, як охорона здоров’я, фінтех, логістика та медіа, маючи значний досвід і клієнтське портфоліо. У компанії працює близько 100 співробітників, вона активно розвиває iOS-напрям.
Globaldev Group, створена у 2009 році, надає послуги з розробки програмного забезпечення, включаючи інженерію, дизайн, створення кастомних рішень, реінжиніринг, підтримку та оновлення. У команді понад 450 фахівців.
З 2021 року до складу Globaldev Group увійшли чотири українські компанії – Х1 Group, Skywell, Steelkiwi та Worknest. З 2022 року компанія має технологічні хаби в Україні (Харків, Київ, Вінниця, Одеса та віддалений формат), а також у Португалії та Польщі.
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