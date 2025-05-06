Український веброзробник IDAP Group, серед клієнтів якого Coca-Cola та Mitsubishi, став частиною міжнародної ІТ-компанії

Українського розробника веб- і мобільних додатків IDAP Group придбала міжнародна ІТ-компанія Globaldev Group. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба Mergewave Capital, що представляла інтереси Globaldev Group під час угоди. Серед клієнтів IDAP такі компанії, як Coca-Cola, Red Bull, Mitsubishi та Turk Telecom.

Деталі

Globaldev Group розраховує, що завдяки команді IDAP компанія посилить позиції на ринку мобільної розробки, доповнюючи ключові напрями веброзробки, обробки даних та штучного інтелекту, зазначив генеральний директор Globaldev Group Дрор Хаар.

Це придбання, що стало третьою інвестицією Globaldev Group від початку російського вторгнення в Україну.

«Угода стала важливим кроком для обох компаній. Оцінка IDAP базувалася на середньоринковому мультиплікаторі EBITDA. Структура угоди передбачає поступову інтеграцію IDAP до Globaldev Group із повним викупом протягом року», – повідомив інвестиційний директор Mergewave Capital Артем Миргородський у коментарі Forbes.

За його словами, угода була закрита рекордно швидко – за три місяці, включно з due diligence .

. Ринок злиттів і поглинань у сфері аутсорсингу програмного забезпечення пожвавлюється, і незабаром можуть з’явитися нові угоди, зазначив Володимир Пироженко, керівний партнер AVentures Capital, що виступили як радник на стороні IDAP Group.

Контекст

Українська компанія IDAP Group, заснована у 2013 році, має офіси в Кривому Розі та Києві. Вона спеціалізується на розробці мобільних і вебдодатків для таких сфер, як охорона здоров’я, фінтех, логістика та медіа, маючи значний досвід і клієнтське портфоліо. У компанії працює близько 100 співробітників, вона активно розвиває iOS-напрям.

Globaldev Group, створена у 2009 році, надає послуги з розробки програмного забезпечення, включаючи інженерію, дизайн, створення кастомних рішень, реінжиніринг, підтримку та оновлення. У команді понад 450 фахівців.

З 2021 року до складу Globaldev Group увійшли чотири українські компанії – Х1 Group, Skywell, Steelkiwi та Worknest. З 2022 року компанія має технологічні хаби в Україні (Харків, Київ, Вінниця, Одеса та віддалений формат), а також у Португалії та Польщі.