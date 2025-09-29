Forbes Digital підписка
Блогеру, которая покинула Украину и переключилась на российскую аудиторию, заочно объявили подозрение в неуплате налогов на 11 млн грн

Forbes

1 хв читання

Instagram Софії Стужук /Instagram Софії Стужук

Дело Стужук расследуют детективы Бюро экономической безопасности в Киеве. Фото Instagram Софії Стужук

Известному украинскому блогеру Софии Стужук (София Левданская) заочно объявили подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 11 млн грн, сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Сама она выехала из Украины в Латвию в начале полномасштабного вторжения и переориентировалась на российскую аудиторию.

  • Правоохранители не назвали прямо имени подозреваемой, однако из скриншотов и фотографий, которые они опубликовали, можно увидеть, что речь идет именно о Стужук. Она была зарегистрирована как ФЛП и за 2018–2022 годы заработала более 58 млн грн.
  • По данным следствия, подозреваемая в течение пяти лет получала на свои банковские счета средства за рекламу товаров в соцсетях. Однако в налоговые декларации о состоянии и доходах физлица эти доходы она не вносила. Таким образом, она уклонялась от уплаты налогов, говорят правоохранители.
  • Блогеру заочно объявили подозрение в умышленном уклонении от налогов в больших размерах, поскольку он сейчас живет за границей. Стужук после начала полномасштабного вторжения уехала в Латвию.
  • Бюджет недополучил 10,5 млн грн на прибыль и около 900 000 грн военного сбора, говорят в Киевской городской прокуратуре.
  • БЭБ отметило, что основанием для регистрации уголовного производства стал обобщенный материал Госфинмониторинга, инициированный сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Контекст

В марте 2022 года блогер София Стужук попала в перечень инфлюенсеров, которые поддерживают войну России против Украины или замалчивают ее.

В Киевской городской прокуратуре отметили, что, имея многомиллионную аудиторию, Стужук в первые дни войны молчала о своем отношении к российской агрессии против Украины, а затем делала неоднозначные заявления. В октябре 2022-го она писала о том, что украинцы сами виноваты в массированных ракетных атаках по Украине. Также она рекламировала российских блогеров, переориентировавшись на российскую аудиторию.

Согласно обновленным правилам, блогеры с доходами более 1 млн грн в год обязаны регистрироваться как физические лица-предприниматели (ФЛП) третьей группы с единым налогом 5% от дохода, плюс военный сбор 1,5%, или уплачивать НДФЛ 18% в качестве физлица.

В мае подозревали в уклонении от уплаты налогов более чем на 200 млн грн и легализации имущества, полученного преступным путем, блогера Александра Слобоженко. По данным Офиса генпрокурора, за три с половиной года Слобоженко получил в криптовалюте более миллиарда гривен дохода.

