Выбрать ФЛП или ООО, составить бюджет на работников и подготовить всю отчетность. Какие документы и налоги требуются для открытия бизнеса в сфере услуг? Forbes Ukraine расспросил специалиста по налогообложению юркомпании «Армада» Анастасию Луук.

За прошлый год Государственная налоговая служба внесла в «белый список» 132 предприятия по временному размещению и организации питания, из них 89 – ФЛП и юридические лица на упрощенной системе. Однако по мере развития бизнеса заведение в сфере услуг требует найма работников и нередко – переход в статус плательщика НДС.

В сентябре 2025 года в сфере услуг работают около 1300 действующих ФЛП и более 6000 юрлиц. Совокупная выручка отрасли в прошлом году составила 72 млрд грн и выросла на уровень инфляции по сравнению с 2023-м, подсчитал Forbes Ukraine по данным аналитического сервиса YC Market. Как юридически оформить салон красоты по собственному бизнес-плану или франшизу кофейни ?