YouTube-канал Алексея Арестовича заблокировали в Украине. Сколько он зарабатывал

YouTube-канал бывшего советника Офиса президента и блогера Алексея Арестовича на 1,9 млн подписчиков не доступен для просмотра с территории Украины, сообщает Центр противодействия информации. Украинская аудитория канала составляет примерно 25% фолловеров, по данным компании AIR Brands.
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Ключевые факты
- Санкции против Арестовича введены в действие 1 мая, они включают в себя запрет распространять медиа в Украине. YouTube-канал блогера был заблокирован по запросу Центра противодействия информации через восемь дней после введения санкций.
- Кроме блокировки YouTube, санкции предусматривают ограничение доступа к Telegram-каналу Арестовича, а также его страницам в Facebook и Instagram По состоянию на 9 мая эти страницы не заблокированы в Украине.
- Видео на канале Арестовича набирают в среднем 15,8 млн просмотров в месяц, свидетельствуют данные компании AIR Brands, предоставленные Forbes Ukraine.
- Консервативная оценка доходов канала Арестовича от AIR Brands – $15 750 в месяц.
- Кроме Арестовича, были заблокированы YouTube-каналы политолога Константина Бондаренко, российской журналистки Анастасии Кашеваровой (DailyStorm, This is media), блогеров Дмитрия Васильца и Павла Онищенко.
Контекст
Санкции, введенные против Арестовича 1 мая, предусматривают блокировку активов и запрет на торговые операции.
Школа мышления «Апейрон», где Арестович продает семинары и курсы по личностному росту, продолжит работу «в обычном режиме», сообщил Forbes Ukraine менеджер школы. Санкции не ограничивают образовательную деятельность Арестовича, подтвердил уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк.
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