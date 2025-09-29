Відомій українській блогерці Софії Стужук (Софія Левданська) заочно оголосили підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 11 млн грн, повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури. Сама блогерка виїхала з України до Латвії на початку повномасштабного вторгнення і переорієнтувалася на російську аудиторію.

Деталі

Правоохоронці не назвали прямо імені підозрюваної, однак зі скриншотів та фото, які вони опублікували, можна побачити, що йдеться саме про Стужук. Стужук була зареєстрована як ФОП і за 2018-2022 роки заробила понад 58 млн грн.

За даними слідства, підозрювана впродовж пʼяти років отримувала на свої банківські рахунки кошти за рекламу товарів у соцмережах. Однак до податкових декларацій про стан і доходи фізичної особи ці доходи вона не вносила. У такий спосіб вона ухилялась від сплати податків, кажуть правоохоронці.

Блогерці заочно оголосили підозру в умисному ухиленні від податків у великих розмірах, оскільки вона зараз живе за кордоном. Стужук після початку повномасштабного вторгнення виїхала до Латвії.

Бюджет недоотримав 10,5 млн грн на прибуток та майже 900 000 грн військового збору, кажуть у Київській міській прокуратурі.

БЕБ зазначило, що підставою для реєстрації кримінального провадження став узагальнений матеріал Держфінмоніторингу, який ініціювали співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Контекст

У березні 2022 року блогерка Софія Стужук потрапила до переліку інфлюенсерів, які підтримують війну Росії проти України або замовчують її.

У Київській міській прокуратурі зазначили, що маючи багатомільйонну аудиторію, Стужук у перші дні війни мовчала про своє ставлення до російської агресії проти України, а згодом робила неоднозначні заяви. У жовтні 2022-го писала про те, що українці самі винні у масованих ракетних атаках по Україні. Також вона рекламувала російських блогерів, переорієнтувавшись на російську аудиторію.

Згідно з оновленими правилами, блогери з доходами понад 1 млн грн на рік зобовʼязані реєструватися як фізичні особи-підприємці (ФОП) третьої групи з єдиним податком 5% від доходу, плюс військовий збір 1,5%, або сплачувати ПДФО 18% як фізособи.

У травні підозрювали в ухиленні від сплати податків на понад 200 млн грн і легалізації майна, одержаних злочинним шляхом, блогера Олександра Слобоженка. За даними Офісі генпрокурора, за три з половиною роки Слобоженко отримав у криптовалюті понад мільярд гривень доходу.