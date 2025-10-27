Пользователи ожидают запуска скидок на неделю раньше Черной пятницы 28 ноября – в Fake Friday, говорится в исследовании Webpromo. Аналитики объяснили, как меняется поведение украинских потребителей в сезон скидок.

Подробности

В Черную пятницу востребованной становится категория бытовой техники, свидетельствует исследование Webpromo потребительского поведения украинцев в период октябрь–декабрь за последние три года. В период скидок активно рос спрос на кофеварки, миксеры и другие мелкие гаджеты.

На компьютерную технику основной спрос формируют мужчины. В топе категорий также игрушки и детская одежда.

Поисковый интерес и количество акций растут уже с первых чисел ноября и формируют ранний всплеск продаж 11 ноября – на Всемирный день шопинга.

Традиционно 11 ноября – во Всемирный день шопинга – самые большие скидки предлагают китайские маркетплейсы (Aliexpress, Temu), на которых активно покупают украинские потребители. Для ритейлеров это означает, что конкуренция за клиента начинается на три недели раньше фактического сезона скидок. В этот период украинские интернет-магазины активно включаются в борьбу за покупателя.

Через соцсети готовы покупать 73% молодежи в возрасте 18-34 лет. В то же время 64% потребителей не верят скидкам, для других важную роль играют прозрачные ценовые преимущества и социальная позиция бренда.

Поскольку 44% украинцев не обращают внимания на бренд, акценты в коммуникации должны сместиться с логотипа на конкретные преимущества и выгоды для потребителя, отмечают аналитики агентства.

Две трети покупателей приступают к поиску в Google или Youtube. В агентстве Webpromo рекомендуют бизнесу инвестировать в ремаркетинг в течение всего сезона скидок, использовать прозрачные ценовые преимущества, опираться на омниканальную систему и акцентироваться в коммуникации на конкретных преимуществах и выгодах продукта для потребителя.

Черная пятница. Исследование Webpromo Черная пятница. Исследование Webpromo Черная пятница. Исследование Webpromo Черная пятница. Исследование Webpromo Черная пятница. Исследование Webpromo Черная пятница. Исследование Webpromo Черная пятница. Исследование Webpromo Черная пятница. Исследование Webpromo Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Исследование основывается на Webpromo Data – внутренней аналитической базе агентства Webpromo, которое аккумулирует показатели рынка. Для глубокого анализа поведения и интересов потребителей взят соответствующий период высокого сезона (октябрь – декабрь) в течение 2021–2024 годов. Также использовались инструменты Google Market Explorer и данные аналитических агентств, исследующих украинский рынок.

Агентство интернет-маркетинга Webpromo – основано в 2008 году и специализируется на разработке и реализации комплексных стратегий интернет-маркетинга, в частности SEO, контекстной рекламы, SMM, аналитики и автоматизации digital-кампаний. Совладельцы – Александр Полищук, Юрий Копышинский и Дмитрий Лысенко. Выручка компании в 2024-м составила 95 млн грн, что на 7 млн ​​грн меньше, чем годом ранее.