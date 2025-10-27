Пользователи ожидают запуска скидок на неделю раньше Черной пятницы 28 ноября – в Fake Friday, говорится в исследовании Webpromo. Аналитики объяснили, как меняется поведение украинских потребителей в сезон скидок.
Подробности
- В Черную пятницу востребованной становится категория бытовой техники, свидетельствует исследование Webpromo потребительского поведения украинцев в период октябрь–декабрь за последние три года. В период скидок активно рос спрос на кофеварки, миксеры и другие мелкие гаджеты.
- На компьютерную технику основной спрос формируют мужчины. В топе категорий также игрушки и детская одежда.
- Поисковый интерес и количество акций растут уже с первых чисел ноября и формируют ранний всплеск продаж 11 ноября – на Всемирный день шопинга.
- Традиционно 11 ноября – во Всемирный день шопинга – самые большие скидки предлагают китайские маркетплейсы (Aliexpress, Temu), на которых активно покупают украинские потребители. Для ритейлеров это означает, что конкуренция за клиента начинается на три недели раньше фактического сезона скидок. В этот период украинские интернет-магазины активно включаются в борьбу за покупателя.
- Через соцсети готовы покупать 73% молодежи в возрасте 18-34 лет. В то же время 64% потребителей не верят скидкам, для других важную роль играют прозрачные ценовые преимущества и социальная позиция бренда.
- Поскольку 44% украинцев не обращают внимания на бренд, акценты в коммуникации должны сместиться с логотипа на конкретные преимущества и выгоды для потребителя, отмечают аналитики агентства.
Две трети покупателей приступают к поиску в Google или Youtube. В агентстве Webpromo рекомендуют бизнесу инвестировать в ремаркетинг в течение всего сезона скидок, использовать прозрачные ценовые преимущества, опираться на омниканальную систему и акцентироваться в коммуникации на конкретных преимуществах и выгодах продукта для потребителя.
Контекст
Исследование основывается на Webpromo Data – внутренней аналитической базе агентства Webpromo, которое аккумулирует показатели рынка. Для глубокого анализа поведения и интересов потребителей взят соответствующий период высокого сезона (октябрь – декабрь) в течение 2021–2024 годов. Также использовались инструменты Google Market Explorer и данные аналитических агентств, исследующих украинский рынок.
Агентство интернет-маркетинга Webpromo – основано в 2008 году и специализируется на разработке и реализации комплексных стратегий интернет-маркетинга, в частности SEO, контекстной рекламы, SMM, аналитики и автоматизации digital-кампаний. Совладельцы – Александр Полищук, Юрий Копышинский и Дмитрий Лысенко. Выручка компании в 2024-м составила 95 млн грн, что на 7 млн грн меньше, чем годом ранее.
