Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Украинцы в Черную пятницу чаще всего покупают технику, косметику и одежду. Что компаниям стоит знать в сезон скидок – исследование

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

1 хв читання

Black Friday в Україні /Иллюстрация Shutterstock

В Черную пятницу самой востребованной становится категория бытовой техники, свидетельствует исследование Webpromo. Фото Иллюстрация Shutterstock

Пользователи ожидают запуска скидок на неделю раньше Черной пятницы 28 ноября – в Fake Friday, говорится в исследовании Webpromo. Аналитики объяснили, как меняется поведение украинских потребителей в сезон скидок.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • В Черную пятницу востребованной становится категория бытовой техники, свидетельствует исследование Webpromo потребительского поведения украинцев в период октябрь–декабрь за последние три года. В период скидок активно рос спрос на кофеварки, миксеры и другие мелкие гаджеты.
  • На компьютерную технику основной спрос формируют мужчины. В топе категорий также игрушки и детская одежда.
  • Поисковый интерес и количество акций растут уже с первых чисел ноября и формируют ранний всплеск продаж 11 ноября – на Всемирный день шопинга.
  • Традиционно 11 ноября – во Всемирный день шопинга – самые большие скидки предлагают китайские маркетплейсы (Aliexpress, Temu), на которых активно покупают украинские потребители. Для ритейлеров это означает, что конкуренция за клиента начинается на три недели раньше фактического сезона скидок. В этот период украинские интернет-магазины активно включаются в борьбу за покупателя.
  • Через соцсети готовы покупать 73% молодежи в возрасте 18-34 лет. В то же время 64% потребителей не верят скидкам, для других важную роль играют прозрачные ценовые преимущества и социальная позиция бренда.
  • Поскольку 44% украинцев не обращают внимания на бренд, акценты в коммуникации должны сместиться с логотипа на конкретные преимущества и выгоды для потребителя, отмечают аналитики агентства.

Две трети покупателей приступают к поиску в Google или Youtube. В агентстве Webpromo рекомендуют бизнесу инвестировать в ремаркетинг в течение всего сезона скидок, использовать прозрачные ценовые преимущества, опираться на омниканальную систему и акцентироваться в коммуникации на конкретных преимуществах и выгодах продукта для потребителя.

Черная пятница. Исследование Webpromo

Черная пятница. Исследование Webpromo

Черная пятница. Исследование Webpromo

Черная пятница. Исследование Webpromo

Черная пятница. Исследование Webpromo

Черная пятница. Исследование Webpromo

Черная пятница. Исследование Webpromo

Черная пятница. Исследование Webpromo

Черная пятница. Исследование Webpromo

Черная пятница. Исследование Webpromo

Черная пятница. Исследование Webpromo

Черная пятница. Исследование Webpromo

Черная пятница. Исследование Webpromo

Черная пятница. Исследование Webpromo

Черная пятница. Исследование Webpromo

Черная пятница. Исследование Webpromo

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Контекст

Исследование основывается на Webpromo Data – внутренней аналитической базе агентства Webpromo, которое аккумулирует показатели рынка. Для глубокого анализа поведения и интересов потребителей взят соответствующий период высокого сезона (октябрь – декабрь) в течение 2021–2024 годов. Также использовались инструменты Google Market Explorer и данные аналитических агентств, исследующих украинский рынок.

Агентство интернет-маркетинга Webpromo – основано в 2008 году и специализируется на разработке и реализации комплексных стратегий интернет-маркетинга, в частности SEO, контекстной рекламы, SMM, аналитики и автоматизации digital-кампаний. Совладельцы – Александр Полищук, Юрий Копышинский и Дмитрий Лысенко. Выручка компании в 2024-м составила 95 млн грн, что на 7 млн ​​грн меньше, чем годом ранее.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні