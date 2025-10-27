Користувачі очікують запуску знижок на тиждень раніше за Чорну пʼятницю 28 листопада – у Fake Friday, йдеться в дослідженні Webpromo. Аналітики пояснили, як ще змінюється поведінка українських споживачів у сезон знижок.

Деталі

У Чорну пʼятницю найзатребуванішою стає категорія побутової техніки, свідчить дослідження Webpromo споживчої поведінки українців у період жовтень–грудень за останні три роки. На період знижок активно зростав попит на кавоварки, міксери та інші дрібні гаджети.

На компʼютерну техніку основний попит формують чоловіки. У топі категорій також іграшки й дитячий одяг.

Пошуковий інтерес та кількість промоакцій зростають уже з перших чисел листопада і формують ранній сплеск продажів 11 листопада – на Всесвітній день шопінгу.

Традиційно 11 листопада – на Всесвітній день шопінгу – найбільші знижки пропонують китайські маркетплейси (Aliexpress, Temu), на яких активно купують українські споживачі. Для ритейлерів це означає, що конкуренція за клієнта починається на три тижні раніше фактичного сезону знижок. У цей період українські інтернет-магазини активно включаються у боротьбу за покупця.

Через соцмережі готові купувати 73% молоді віком 18-34 роки. Водночас 64% споживачів не вірять знижкам, для інших важливу роль відіграють прозорі цінові переваги та соціальна позиція бренду.

Оскільки 44% українців не звертають увагу на бренд, акценти в комунікації мають зміститися з логотипа на конкретні переваги та вигоди продукту для споживача, зазначають аналітики агенції.

Дві третини покупців розпочинають пошук у Google чи Youtube. В агенції Webpromo радять бізнесу інвестувати у ремаркетинг протягом усього сезону знижок, використовувати прозорі цінові переваги, спиратись на омніканальну систему та акцентуватись у комунікації на конкретних перевагах і вигодах продукту для споживача.

Контекст

Дослідження ґрунтується на Webpromo Data – внутрішній аналітичній базі агенції Webpromo, яка акумулює показники ринку. Для глибокого аналізу поведінки та інтересів споживачів взято відповідний період високого сезону (жовтень – грудень) протягом 2021–2024 років. Також були використані інструменти Google Market Explorer та дані аналітичних агенцій, що досліджують український ринок.

Агенція інтернет-маркетингу Webpromo – заснована у 2008 році та спеціалізується на розробці та реалізації комплексних стратегій інтернет-маркетингу, зокрема SEO, контекстної реклами, SMM, аналітики та автоматизації digital-кампаній. Співвласники – Олександр Поліщук, Юрій Копишинський і Дмитро Лисенко. Виторг комппанії у 2024-му склав 95 млн грн, що на 7 млн грн менше, ніж роком раніше.