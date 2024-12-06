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«Черная пятница». Украинцы покупали на Rozetka более дорогие товары, средний чек вырос на 40%

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

1 хв читання

Офлайн-магазин Rozetka /Пресc-служба Rozetka

Офлайн-магазин Rozetka Фото Пресc-служба Rozetka

В течение «черной пятницы» у крупнейшего онлайн-ритейлера в Украине Rozetka средний чек вырос на 40%, а в лидерах продаж оказались более дорогие товары, в частности виски и мобильные телефоны. Об этом Forbes Ukraine сообщила пресс-служба компании.

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Ключевые факты

  • Во время «черной пятницы» (ЧП) на Rozetka более чем в три раза увеличились продажи товаров в категории «Красота и здоровье», почти в три раза – алкогольных напитков, пищевых продуктов и товаров для детей. По сравнению с ЧП-2023 продажи новогодних подарков увеличились на 50%, зубной пасты – на 65%, павербанков – на 70%.
  • Продажа украинских товаров выросла на 15% и достигла 25% от всего ассортимента Rozetka, говорит совладелец онлайн-ритейлера Владислав Чечеткин. По его словам, в лидерах продаж – шоколадные конфеты и новогодняя коллекция чая.
  • В 2024 году средний чек вырос на 40% по сравнению со средним чеком в течение всего года. «Украинцы стали покупать более дорогие товары: бытовую химию, виски, павербанки, мобильные телефоны, ноутбуки», – говорит Чечеткин.
  • Больше всего тратили денег и покупали во время «черной пятницы» в Киеве, Харькове и Львове. «В Центре и на Западе лидерами продаж были средства гигиены, в Херсоне самые популярные товары – новогодние подарки и конфеты «Святой Николай», а в Харькове – игристое», – говорит Чечеткин.
  • Три самых дорогих корзины покупателей за период «черной пятницы» в 2024 году содержали товары на сумму 800 000 грн (15 зарядных станций), 505 000 грн (три компьютера, системный блок и газонокосилка) и 500 000 грн (23 ноутбука).
Самые популярные товары до и во время большой войны на Rozetka в период «черной пятницы»

Самые популярные товары до и во время большой войны на Rozetka в период «черной пятницы»

Контекст

Выручка магазинов «JYSK Украина» во время «черной пятницы» превысила 500 млн грн, говорит Country Director компании Евгений Иваница. «Это рекорд выручки за 10 дней», – добавляет он. Общий прирост выручки ритейлера составил 109% по отношению к периоду «черной пятницы» в 2023 году.

Об увеличении продаж отчитываются опрошенные сети из разных сегментов. Выручка техноритейлера «Фокстрот» за восемь дней распродаж выросла втрое против трех обычных недель месяца, говорит CEO сети Алексей Зозуля.

В «Алло» средний чек акционного периода вырос на 35% против середины ноября. Хотя его сумма осталась на уровне прошлого года – около 5000 грн, количество чеков выросло на 70% против середины ноября и на 25% – против «черной пятницы» 2023 года, отмечают в пресс-службе сети.

«Средний чек составил почти 9000 грн», – приводит данные Зозуля из «Фокстрота». В то же время самый длинный чек в сети содержал 112 товаров и побил прошлогодний рекорд – тогда было 72 товара в одном чеке.

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