НЭК «Укрэнерго» с 9 ноября временно останавливает осуществление платежей по долговым обязательствам по зеленым облигациям устойчивого развития, сообщает пресс-служба. Они были выпущены в 2021 г. под государственную гарантию.

Ключевые факты

Временная остановка осуществления платежей по облигациям вводится до момента завершения процесса реструктуризации.

Компания совместно с Кабинетом Министров принимают необходимые меры для достижения соглашения с собственниками облигаций в ближайшие месяцы.

НЭК сообщила своим партнерам и кредиторам о временной остановке платежей по зеленым облигациям, а также предоставила заверения в операционной и финансовой устойчивости компании.

Согласно заявлению, «Укрэнерго» продолжает выполнять свои обязательства и операционные функции. В частности, что касается текущих задач НЭК – подготовки к зиме, восстановлению, обустройству защиты и усилению устойчивости объединенной энергосистемы Украины в условиях военного положения.

Контекст

В 2021 году «Укрэнерго» осуществила дебютный выпуск пятилетних зеленых еврооблигаций устойчивого развития (Green and Sustainability-linked bonds) на сумму $825 млн с доходностью 6,875%. Расчеты по еврооблигациям ожидались 9 ноября 2021 года.

Еврооблигации НЭК были самым большим выпуском еврооблигаций украинскими несуверенными эмитентами, а также самым крупным выпуском зеленых еврооблигаций эмитентами из Украины и СНГ. Сумма, равная чистой сумме привлеченных средств от трансакции, должна быть использована для финансирования или рефинансирования соответствующих зеленых проектов. Преимущественно сумма средств от выпуска должна была быть использована для погашения задолженности перед ГП «Гарантированный покупатель», а любые средства, которые останутся после погашения этого долга, для финансирования или рефинансирования других приемлемых зеленых проектов.

В 2022 году НЭК и владельцы облигаций договорились об отсрочке выплат по облигациям, что помогло поддержать общество в военное время и способствовало финансовой устойчивости за последние два года.

В ближайшее время «Укрэнерго» планирует организовать переговоры с представителями собственников облигаций для согласования справедливых и взаимоприемлемых изменений в условия выпуска облигаций.