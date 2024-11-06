«Укренерго» оголосило технічний дефолт за «зеленими» облігаціями

НЕК «Укренерго» з 9 листопада тимчасово зупиняє здійснення платежів за борговими зобов’язаннями за «зеленими» облігаціями сталого розвитку, повідомляє пресслужба. Вони були випущені в 2021 році під державну гарантію.

Ключові факти

Тимчасове зупинення здійснення платежів за облігаціями запроваджується до моменту завершення процесу реструктуризації.

Компанія спільно з Кабінетом Міністрів вживають необхідні заходи, щоб досягнути угоди з власниками облігацій в найближчі місяці.

НЕК повідомило своїх партнерів та кредиторів про тимчасове зупинення платежів за зеленими облігаціями, а також надало запевнення в операційній і фінансовій стійкості компанії.

Згідно із заявою, «Укренерго» надалі виконує свої зобов’язання та операційні функції. Зокрема, що стосується поточних завдань НЕК – підготовки до зими, відновлення, облаштування захисту та посилення стійкості об’єднаної енергосистеми України в умовах воєнного стану.

Контекст

У 2021 році «Укренерго» здійснило дебютний випуск п’ятирічних «зелених» єврооблігацій сталого розвитку (Green and Sustainability-linked bonds) на суму $825 млн з дохідністю 6,875%. Розрахунки за єврооблігаціями очікувалися 9 листопада 2021 року.

Єврооблігації НЕК були найбільшим випуском єврооблігацій українськими несуверенними емітентами, а також найбільшим випуском «зелених» єврооблігацій емітентами з України та СНД. Сума, що дорівнює чистій сумі залучених коштів від трансакції, мала бути використана для фінансування або рефінансування відповідних «зелених» проєктів. Переважно, сума коштів від випуску мала бути використана для погашення заборгованості перед ДП «Гарантований покупець», а будь-які кошти, що залишаться після погашення даного боргу, для фінансування або рефінансування інших прийнятних «зелених» проєктів.

В 2022 році НЕК та власники облігацій домовилися про відтермінування виплат по, що допомогло підтримати компанію у воєнний час та сприяло фінансовій стійкості протягом останніх двох років.

Найближчим часом «Укренерго» планує організувати переговори з представниками власників облігацій для узгодження справедливих та взаємоприйнятних змін до умов випуску облігацій.