Зимой света может не быть по восемь часов в сутки. Глава «Укрэнерго» рассказал о самом плохом сценарии

Наихудший сценарий на зиму, рассматриваемый «Укрэнерго» – это отключение света населению по восемь часов в сутки. Об этом рассказал и.о. главы национальной энергетической компании Алексей Брехт в интервью « Общественному ».

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Зима 2024–2025 годов будет самой тяжелой за предыдущие три года, учитывая уничтожение россиянами весной 2024-го 9 ГВт генерирующих мощностей, говорит Брехт. Это объем ночного потребления электроэнергии в Украине летом.

«Укрэнерго» готовится к нескольким сценариям этой зимой, включая продолжение массированных обстрелов энергетической инфраструктуры.

В самые холодные дни зимы населению могут отключать свет по восемь часов, то есть в две очереди, если Россия продолжит обстреливать инфраструктуру, подчеркнул руководитель «Укрэнерго».

«Укрэнерго» планирует восстановить 9 ГВт генерирующих мощностей, уничтоженных россиянами.

Контекст

За почти три года полномасштабной войны Россия оккупировала в Украине более 18 ГВт электрогенерирующих мощностей, в том числе крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. Более 9 ГВт на подконтрольной Украине территории россияне уничтожили обстрелами.

В начале октября министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что при отсутствии новых разрушений россиянами объектов энергоинфраструктуры Украина способна пройти зиму 2024–2025 годов без отключений света.

Украина договорилась с ЕС об увеличении объема импорта электроэнергии с 1 декабря. Пропускную способность повысят с 1,2 ГВт до 1,7 ГВт.

В последние две недели россияне изменили тактику обстрелов украинской энергоинфраструктуры. Враг сфокусировался на Сумской области. Рассказываем, чем это грозит всему Востоку Украины.

Украина и РФ при посредничестве Катара ведут предварительные переговоры о двустороннем прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры, сообщило 30 октября издание Financial Times.